Le Vietnam, nouveau marché pour les technologies esthétiques sud-coréennes

Les entreprises sud-coréennes d’équipements médicaux esthétiques ciblent désormais le marché vietnamien, attirées par une population jeune - âge moyen : 33,4 ans - et par un fort potentiel de consommation.

Photo : VNA/CVN

Un récent rapport de l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA) souligne la croissance rapide du marché vietnamien des dispositifs médicaux esthétiques. Avec près de 100 millions d’habitants, une classe moyenne en expansion et l’influence grandissante de la "K-Content", le secteur des équipements spécialisés pour les soins à domicile connaît un essor remarquable, dépassant la simple consommation de produits cosmétiques.

Selon la société d’études de marché Euromonitor, le marché vietnamien des dispositifs de soins personnels a progressé de 23,7% en deux ans pour atteindre 6,57 millions de dollars en 2024, et pourrait grimper à 12,27 millions de dollars d’ici 2028. Cette croissance est portée par des facteurs environnementaux - pollution, humidité dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville - qui poussent les jeunes consommateurs vers des solutions technologiques telles que les brosses nettoyantes électriques ou les masques LED. Portées par les réseaux sociaux et le commerce électronique, les technologies sud-coréennes y jouissent d’une image "premium".

Cependant, malgré un potentiel considérable, les entreprises doivent composer avec une distribution complexe - mêlant hôpitaux, cliniques, salons et spas – ainsi qu’avec des procédures d’homologation complexes. Pour réussir, la KOTRA recommande d’investir dans des produits technologiquement performants, de suivre rigoureusement les exigences de certification locales et de développer un service après-vente solide, conditions indispensables pour satisfaire une clientèle vietnamienne de plus en plus exigeante.

VNA/CVN