Rencontre entre le président vietnamien et le président du Sénat égyptien

Photo : VNA/CVN

En accueillant le dirigeant vietnamien, Abdel-Wahab Abdel-Razeq a souligné que cette visite intervient à un moment opportun, marquant le début d'une nouvelle phase dans le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, promettant un avenir meilleur pour les deux pays et leurs peuples.

Souhaitant que les deux nations renforcent leur confiance politique et leur compréhension mutuelle, il a affirmé que le Sénat égyptien était désireux de renforcer sa coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam et prendrait toutes les mesures nécessaires pour soutenir les deux États et gouvernements dans la mise en œuvre effective et concrète de leurs engagements et plans de coopération, au bénéfice de leurs peuples.

Pour sa part, le président Luong Cuong a remercié pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne. Il a partagé ses impressions sur sa première visite en Égypte, un pays à la fois riche d’une civilisation ancienne et en plein développement avec un rôle important sur la scène régionale et mondiale. Il a rappelé que l’amitié historique entre les deux pays constitue un atout précieux à valoriser dans le cadre du partenariat global nouvellement établi.

Il a souligné qu'il restait un important potentiel inexploité pour le Vietnam et l'Égypte afin de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, à la mesure de la solidité de leurs relations politiques et des atouts respectifs.

Améliorer le cadre juridique

Il a proposé que les deux organes législatifs coordonnent étroitement et soutiennent la mise en œuvre effective des mécanismes de collaboration bilatérale, facilitent les négociations et finalisent les politiques et accords visant à améliorer le cadre juridique, contribuant ainsi à renforcer la coopération interentreprises, à ouvrir des marchés aux produits de l'autre et à favoriser une plus grande connectivité entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir le rôle de la diplomatie parlementaire et de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs en intensifiant les échanges de délégations afin de partager leurs expériences en matière de législation et de supervision, en poursuivant une étroite coordination lors des forums interparlementaires multilatéraux et en favorisant les échanges entre les jeunes et les femmes parlementaires.

Ils sont également parvenus à un consensus sur la création rapide de groupes parlementaires d'amitié Vietnam - Égypte et Égypte - Vietnam afin de faciliter une communication régulière et de proposer conjointement des mesures visant à renforcer la coopération parlementaire.

À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis au président du Sénat égyptien une invitation du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. Ce dernier a accepté l'invitation avec joie l'invitation.

Il s'agissait de la dernière étape de la visite d'État du président Luong Cuong en Égypte. Le 6 août à midi (heure locale), le président, son épouse et la délégation vietnamienne ont quitté le Caire, concluant leur visite en Égypte et se rendant en Angola pour une visite d'État.

VNA/CVN