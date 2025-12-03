Hanoi

Mesures urgentes pour lutter contre la pollution atmosphérique

La ville de Hanoi a publié une directive officielle ordonnant des mesures urgentes pour endiguer la pollution atmosphérique dans toute la ville. Cette directive est signée par le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Quyên.

La ville collaborera avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement afin de renforcer la surveillance à distance par satellite et drones, caméras de circulation, systèmes d’intelligence artificielle et plateformes numériques pour détecter et réprimer strictement les brûlages à l’air libre, notamment ceux de déchets, de paille et de sous-produits agricoles.

Photo: VNA/CVN

La gestion de l’assainissement et le traitement des déchets seront intensifiés, avec des contrôles plus rigoureux des contrats de nettoyage des rues et des installations de traitement centralisées afin de prévenir les émissions de poussières et d’odeurs. Les autorités intensifieront la communication, les inspections et les contrôles, tout en mettant régulièrement à jour les informations et les prévisions concernant la qualité de l’air.

Le service des travaux publics a reçu pour instruction de superviser rigoureusement tous les chantiers, en exigeant la mise en œuvre intégrale des mesures de contrôle des poussières telles que la clôture des chantiers, la pulvérisation d’eau, le lavage des véhicules et le recouvrement des déchets de construction. Les projets d’envergure, supérieurs à 10.000 mètres carrés, devront installer des systèmes de surveillance des poussières utilisant des capteurs, des caméras et l’intelligence artificielle.

La ville va tester des technologies de brumisation dans les zones résidentielles, les parcs et les grands axes routiers, et lancer des campagnes d’inspection ciblées sur les chantiers et les transports présentant des risques élevés d’émissions de poussières.

Le Département de la santé diffusera des avis publics incitant les habitants, notamment les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies respiratoires, à limiter leurs activités extérieures lorsque la qualité de l’air est mauvaise et à porter un masque lorsque l’indice de qualité de l’air (VN_AQI) reste élevé. Les établissements médicaux sont tenus de se préparer à faire face à une éventuelle augmentation des cas de maladies respiratoires.

Le Département de l’éducation et de la formation a reçu pour instruction de restreindre les activités extérieures dans les écoles lorsque la qualité de l’air atteint un niveau « Mauvais pour la santé » ou pire, et de suspendre ou d’adapter les horaires de cours lorsque la pollution devient grave, définie par un VN_AQI égal ou supérieur à 301.

La Police municipale renforcera les contrôles des camions non bâchés transportant des matériaux de construction, des véhicules hors d’usage et ceux émettant des fumées noires, et luttera contre le brûlage illégal de déchets, en particulier dans les villages artisanaux et les zones frontalières, grâce à des systèmes de surveillance intégrant l’intelligence artificielle.

Les autorités locales, au niveau des arrondissements et des communes, sont chargées de contrôler les sources locales de poussières et d’émissions, de mettre fin à l’utilisation des poêles à charbon à foyer fermé et de renforcer les opérations de balayage, d’aspiration et de lavage des rues, en priorité pendant les heures creuses, la nuit et tôt le matin.

Les installations industrielles fortement polluantes sont tenues d’améliorer la maintenance de leurs équipements et d’envisager de réduire leur production ou de reprogrammer les procédés à fortes émissions lors des pics de pollution. Les cimenteries et les aciéries doivent utiliser des intrants plus propres et appliquer rigoureusement les mesures de réduction des poussières sur les aires de stockage et les voies de transport internes.

Lorsque la pollution atmosphérique atteint le niveau « Très mauvais pour la santé » (indice VN_AQI supérieur à 200), les installations doivent envisager de réduire leurs activités. À partir d’un indice VN_AQI de 301, les activités doivent être restreintes, suspendues ou adaptées selon les besoins.

VNA/CVN