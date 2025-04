Vietnam - Cuba : rencontre d’entrepreneurs à Hanoï

Le forum d’affaires Vietnam - Cuba s’est tenu mercredi après-midi 2 avril à Hanoï. Il a été co-organisé par l’ambassade de Cuba et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam. Une bonne occasion pour entrepreneurs des deux pays de renforcer leurs échanges et de tisser leurs liens de partenariat.

"Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Cuba le 2 décembre 1960, les deux pays ne cessent de resserrer leurs liens d'amitié traditionnels, se soutenant aux forums internationaux et coopérant dans tous les domaines, en particulier dans le commerce et l'investissement", a souligné Hoàng Quang Phong, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI).

Le Vietnam et Cuba ont établi leurs relations de coopération fraternelles et amicales de longue date. Le commerce bilatéral a connu au cours de ces dernières années des progrès significatifs, contribuant grandement au développement économique des deux nations, a affirmé l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes.

Actuellement, le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie. Le commerce bilatéral s'est élevé à environ 199,3 millions de dollars en 2024, dont 193,7 millions de dollars d'exportations vietnamiennes.

Les principaux produits d’exportation vietnamiens comprennent riz, produits électriques et électroniques, vêtements, chaussures, produits cosmétiques, matériaux de construction, ustensiles et fournitures de bureau. Parmi lesquels riz, produits de consommation, matériaux de construction et engrais ont connu une haute valeur économique et ont la cote auprès des consommateurs cubains grâce à leur qualité et à leur modèle.

Le riz vietnamien aide Cuba à garantir sa sécurité alimentaire. "Ces dernières années, le Vietnam y a expédié environ 500 tonnes de riz", a informé Antonio Luis Carricarte Corona, président de la Chambre de Commerce de Cuba. Investisseur de premier plan

Outre le commerce, l’investissement constitue un secteur de coopération prometteur. Le Vietnam est le plus grand investisseur asiatique à Cuba, avec cinq projets dans l'agriculture et la construction.

Selon M. Corona, Cuba crée des conditions favorables aux entreprises étrangères pour favoriser les ventes de leurs produits, en particulier dans le secteur du commerce lié au tourisme.

Le Vietnam et Cuba ont signé plusieurs accords commerciaux importants, dont l'Accord commercial bilatéral de 2018, qui promeurt les activités d'import-export, ainsi que les investissements des entreprises de deux pays. En outre, le Comité intergouvernemental Vietnam - Cuba se réunit annuellement pour discuter des mesures visant à surmonter les difficultés dans la coopération économique.

Hoàng Quang Phong, vice-président de la VCCI, espère que le forum d’affaires Vietnam - Cuba créera de nouvelles opportunités aux entreprises des deux pays.

Ledit forum s'inscrit dans le cadre de la Foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo) 2025, tenue du 2 au 5 avril à Hanoï.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN