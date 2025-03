La province cubaine d'Artemisa invite les investisseurs vietnamiens à collaborer dans plusieurs secteurs

Le gouverneur de la province cubaine d'Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, a affirmé que la localité était prête à accueillir des investisseurs et des entreprises vietnamiennes venant coopérer avec des partenaires locaux dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et des énergies renouvelables.

>> Le Vietnam et Cuba envisagent de créer des coentreprises dans divers domaines

>> La production de riz : un point fort de la coopération agricole Vietnam - Cuba

>> Le Vietnam et Cuba cultivent la solidarité et l’amitié entre les deux peuples

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, le 6 mars, d'une délégation de l'ambassade du Vietnam à Cuba, conduite par l'ambassadeur Lê Quang Long, Concepción Rodríguez a présenté le potentiel et les atouts socio-économiques de sa province. Il a également encouragé les entreprises vietnamiennes présentes à Cuba, telles qu'Agri VMA, Viglacera et l'entreprise d'engrais Anh Kiet, à élargir leur coopération et leurs investissements à Artemisa.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'ambassadeur vietnamien à Cuba, Lê Quang Long, a souligné les atouts économiques de la province d'Artemisa, notamment dans l'agriculture, et a réaffirmé l'engagement de l'ambassade à faciliter la coopération entre Artemisa et les localités vietnamiennes.

Il a exprimé son espoir de voir les entreprises d'Artemisa et de la province de Binh Duong développer des projets de collaboration concrets, conformément à l'accord de coopération signé en 2023.

VNA/CVN