Le Vietnam et Cuba cultivent la solidarité et l’amitié entre les deux peuples

>> Le Vietnam soutient les efforts de Cuba pour relever les défis

>> Le Vietnam et Cuba envisagent de créer des coentreprises dans divers domaines

>> La production de riz : un point fort de la coopération agricole Vietnam - Cuba

Photo : VNA/CVN

Nguyên Dang Quang a exprimé l'espoir que l'ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes continuera à servir de passerelle pour développer davantage les relations entre le Vietnam et Cuba en général, entre la province de Quang Tri et les localités cubaines en particulier, avec des activités spécifiques.

L'ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes a exprimé son admiration pour la résilience et le courage du Comité du Parti et des habitants de Quang Tri en particulier, et du Vietnam en général, dans la lutte pour l'indépendance nationale ainsi que dans le processus de reconstruction et de développement national.

De même, le diplomate cubain a remercié la population de Quang Tri pour son précieux soutien matériel et spirituel au peuple cubain au cours des dernières années. Cuba apprécie la construction du parc Fidel au centre de la ville de Dong Ha par Quang Tri. C’est un témoignage de l’affection précieuse que Quang Tri porte à Cuba et au leader Fidel Castro, a-t-il estimé.

Selon le diplomate, 2025 est "l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba". Il a souhaité que le Vietnam et Cuba en général et la province de Quang Tri et Cuba en particulier organisent de nombreuses activités pratiques pour célébrer le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cuba (2 décembre 1960).

À cette occasion, la délégation cubaine est allée offrir des fleurs et de l'encens au Parc Fidel dans la ville de Dông Hà et a visité quelques sites historiques à Quang Tri.

VNA/CVN