L’investissement social réalisé au premier semestre 2025 en hausse de 9,8%

Selon un rapport publié récemment par l’Office des statistiques, le montant total des investissements réalisés dans l’ensemble de l’économie vietnamienne au cours des six premiers mois de 2025 est estimé à 1.591.900 milliards de dôngs (60,85 milliards de dollars) à prix courants, soit une progression de 9,8% en variation annuelle. Ce chiffre témoigne d’un climat économique globalement favorable, avec une dynamique positive dans de nombreux secteurs.

Photo : VNA/CVN

Le capital d’investissement provenant du secteur public s’élève à 445.800 milliards de dôngs (soit 28% du total), en hausse de 14,1% sur un an. Le secteur privé contribue à hauteur de 858.900 milliards de dôngs (54%), soit une augmentation de 7,5%, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) atteignent 287.200 milliards de dôngs (18%), en hausse de 10,6%.

Concernant les investissements publics financés par le budget de l’État, le ministère des Finances a récemment adressé un rapport au Premier ministre sur l’état d’avancement du plan d’investissement public. Au 30 juin 2025, le montant total des fonds déboursés est estimé à 268.133,9 milliards de dôngs, représentant 29,6% du plan annuel et 32,5% du plan fixé par le gouvernement. Ces taux restent inférieurs à ceux enregistrés sur la même période en 2024.

Pour les programmes cibles nationaux, les décaissements sont estimés à 9 258 milliards de dôngs, représentant 42,2% du budget alloué.

Selon le ministère des Finances, à la fin juin 2025, dix ministères et organismes centraux ainsi que 37 villes et provinces affichaient des taux de décaissement supérieurs ou égaux à la moyenne nationale. En revanche, 32 ministères et 26 localités restaient en deçà de cette moyenne.

Parmi les organismes ayant atteint des taux de décaissement élevés (au-delà de 40%), on peut citer la Confédération générale du travail du Vietnam (86,4%) et la Voix du Vietnam (73,8%). Du côté des localités, plusieurs provinces se distinguent, notamment Phu Tho (85,7%), Hà Tinh (75,6%) et Lào Cai (66,6%).

Le ministère des Finances a souligné plusieurs causes majeures du ralentissement du décaissement des fonds d’investissement public en 2025, notamment les difficultés liées à l’indemnisation foncière, la complexité des évaluations de prix et les obstacles administratifs en raison des fusions d’unités locales.

Pour atteindre l'objectif de décaissement de 100%, le ministère appelle à une stricte application des directives gouvernementales, au renforcement du rôle des dirigeants dans la mise en œuvre des projets et à une mobilisation continue des groupes de travail chargés de lever les blocages sur le terrain.

VNA/CVN