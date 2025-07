Premier semestre

Petrovietnam pose les bases de sa stratégie à long terme

Grâce à des résultats solides au cours des six premiers mois de l’année, le groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) affirme sa résilience face aux incertitudes mondiales et trace une voie ambitieuse vers son objectif stratégique à l’horizon 2030.

Photo : VNA/CVN

Au cours du premier semestre 2025, les activités de production et de commerce de l’ensemble du groupe Petrovietnam ont été maintenues de manière stable, sûre et efficace. Ces performances s’inscrivent dans la ligne des objectifs du plan annuel et ont contribué de manière significative à la sécurité énergétique nationale.

Avec pour devise d’action en 2025 : "Innover à partir du cœur, développer un modèle d’excellence, s’intégrer dans la chaîne mondiale, élever le savoir énergétique, accélérer la croissance et amorcer une transition verte durable", Petrovietnam s’engage à atteindre les objectifs et missions fixés par le ministère des Finances avec un haut niveau d’exécution.

Exploration, production et indicateurs en forte progression

Les activités de prospection et d’exploration pétrolières ont permis une augmentation estimée des réserves d'un million de tonnes équivalent pétrole. Le 7 mai 2025, le groupe a mis en exploitation commerciale la phase 3 du gisement Đại Hùng, avec une production dépassant 6.900 barils par jour 20 jours plus tôt que prévu.

Petrovietnam a également signé deux nouveaux contrats de partage de production (PSC), marquant un tournant stratégique après une longue période sans signature de nouveaux contrats pétroliers.

Les indicateurs clés du premier semestre témoignent de la robustesse des activités de Petrovietnam. La production de pétrole brut a atteint 4,82 millions de tonnes, tandis que celle de gaz naturel s’est élevée à 2,99 milliards de mètres cubes. La production d’électricité a atteint 16,65 milliards de kWh, soit une hausse de 8% par rapport à la même période en 2024. La production d’urée a dépassé les prévisions semestrielles avec 950,2 mille tonnes, et la production de carburants, hors produits NSRP, a atteint 3,78 millions de tonnes, enregistrant une croissance de 26,8% en glissement annuel.

Tous les indicateurs financiers du groupe ont largement dépassé les objectifs fixés dans le rapport présenté au gouvernement. Le chiffre d’affaires total de Petrovietnam est estimé à 510 mille milliards de dôngs, dont 310 mille milliards de dôngs correspondant au chiffre d’affaires consolidé. La contribution au budget national atteint quant à elle 66,5 mille milliards de dôngs. Par ailleurs, les investissements ont connu une progression significative, avec un décaissement estimé à 20,6 mille milliards de dôngs, soit une augmentation de 31,2% par rapport à l’année 2024. En outre, les efforts de rationalisation ont permis de réaliser des économies d’un montant de 3.528 milliards de dôngs, ce qui représente près de trois fois plus que sur la même période en 2024.

Ces résultats positifs traduisent les efforts de tout le groupe pour renforcer la gouvernance, tout en atténuant les effets des chocs économiques et géopolitiques mondiaux – notamment la volatilité des prix du pétrole et des matières premières, qui a affecté les chaînes d’approvisionnement au premier semestre 2025.

Dans ce contexte, Petrovietnam a su capitaliser sur les réformes juridiques en cours et renforcer sa résilience interne : fonds propres, infrastructures, technologies, capacités de gestion et ressources humaines.

2025 : année charnière vers les objectifs pour 2030

Photo : VNA/CVN

Dans sa stratégie de développement à l’horizon 2030, Petrovietnam ambitionne de consolider sa position de leader au Vietnam, d’intégrer le Top 10 des groupes énergétiques de la région, d’atteindre une envergure mondiale et de figurer au classement Fortune Global 500.

L’année 2025 est considérée comme une étape charnière. La Direction générale et les unités membres ont identifié des solutions prioritaires pour accélérer la mise en œuvre de cette stratégie.

Les priorités stratégiques de Petrovietnam se déclinent par secteur. Dans le domaine de l’exploration et de la production, l’accent est mis sur l’accélération des négociations de nouveaux contrats, le développement des gisements majeurs ainsi que l’optimisation de l’exploitation grâce aux technologies avancées. Pour le secteur de l’électricité et du gaz, les actions prioritaires comprennent les fusions-acquisitions, une maintenance optimisée, l’élargissement des activités à l’international, ainsi que le développement de projets liés au gaz naturel liquéfié (GNL), à l’hydrogène et aux énergies renouvelables. Enfin, dans le secteur de la transformation industrielle et des services, les efforts sont concentrés sur la production de chimie verte, de matériaux avancés, le développement des services logistiques, de l’éolien offshore et la création de coentreprises internationales.

Chaque entité est appelée à dépasser les objectifs grâce à l’innovation, à la synergie intersectorielle et à l’adoption des technologies. Toutes les actions doivent être en phase avec la stratégie globale, en exploitant pleinement les nouvelles opportunités ouvertes par l’État.

Axes d’action pour le second semestre

Photo : VNA/CVN

Petrovietnam s’est donné pour mission de finaliser son plan de production pétrolière tout en maintenant ses contributions budgétaires. Le groupe vise également à renforcer les synergies entre le gaz et l’électricité et à développer des mécanismes de consommation plus souples. Par ailleurs, il cherche à élargir ses partenariats public-privé, tant au niveau national qu’international, et à assurer une exploitation optimale des centrales électriques et des raffineries, tout en diversifiant ses produits et ses marchés. Portés par une vision à long terme axée sur l’innovation, les objectifs de Petrovietnam incarnent une continuité entre générations, animée par un esprit de progrès constant. Le groupe prévoit ainsi de bâtir des modèles économiques adaptés à chaque secteur et entité, intégrés de manière cohérente dans sa stratégie globale. La science, la technologie et l’innovation sont considérées comme les principaux leviers de cette transformation. Petrovietnam entend accroître sa productivité, atteindre des positions de leader dans ses secteurs d’activité, élargir son empreinte tant au niveau national qu’international, restructurer ses réseaux de distribution, définir une stratégie financière à long terme, réorganiser son portefeuille d’investissement et explorer de nouvelles opportunités économiques dans 34 provinces et villes.

L’ambition ultime est de construire un pôle industriel énergétique écologique exemplaire, reposant sur une chaîne de valeur énergétique et pétrolière intégrée.

Xuân Lôc/CVN