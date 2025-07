Vietjet : 20% de réduction sur les billets Business

La compagnie aérienne Vietjet lance une promotion à destination de sa clientèle premium, avec une remise allant jusqu’à 20% sur les billets en classe Business et SkyBoss. C'est l'occasion idéale de vivre une expérience de vol haut de gamme à un tarif plus avantageux.

Baptisée "Journées Classe Affaires", cette campagne promotionnelle se tiendra chaque 2 et 20 du mois, à compter du 2 juillet 2025, et concernera tous les vols opérés entre le 18 août et le 11 novembre 2025. Les billets à tarif réduit peuvent être réservés directement sur le site officiel www.vietjetair.com, via l’application mobile Vietjet Air ou dans les agences agréées de la compagnie à l’échelle mondiale.

Une expérience Business élégante et complète

Les passagers en classe Business ou SkyBoss profiteront de nombreux privilèges exclusifs : enregistrement prioritaire, files dédiées, accès aux salons VIP, repas gastronomiques chauds à bord, sièges spacieux en cabine privée, ainsi que des services personnalisés du départ à l’arrivée.

Photo : Vietjet/CVN

En particulier sur les liaisons long-courriers vers l’Australie et l’Inde, Vietjet garantit une expérience de vol raffinée à bord de ses Airbus A330 à fuselage large, équipés pour maximiser le confort. Les passagers y savoureront une sélection de plats vietnamiens et internationaux emblématiques - Pho Thìn, Bun Bo Huê, Bánh mì, ou encore curry de poulet avec paratha - accompagnés de vins, thés, cafés ou cocktails soigneusement sélectionnés. Le tout dans une ambiance chaleureuse à 10.000 mètres d’altitude.

La classe SkyBoss, disponible sur toutes les lignes intérieures et internationales, offre également un service tout-en-un de haut niveau : accès aux salons VIP, 50 kg de franchise bagages, restauration à bord, embarquement prioritaire, sièges larges et confortables.

Voler mieux, avec plus de valeur

Vietjet s’engage à offrir une expérience de vol inoubliable, moderne et durable, grâce à sa flotte d'avions de nouvelle génération à faible consommation de carburant. Les passagers sont servis par un équipage professionnel et attentionné, et peuvent profiter de programmes culturels et artistiques à bord, ajoutant une touche unique au voyage.

Pour un accompagnement personnalisé, la compagnie met à disposition une hotline dédiée au (+84) 1900 6896, ainsi qu’une adresse e-mail spécifique : 19006896@vietjetair.com, pour répondre à toutes les demandes des clients Business et SkyBoss.

Un billet Business avec Vietjet, c’est bien plus qu’un trajet : c’est un cadeau de luxe à s’offrir ou à partager.

Minh Thu/CVN