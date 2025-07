La production manufacturière devrait rebondir au troisième trimestre

>> Mesures stratégiques pour renforcer le rôle de l'industrie manufacturière

>> Les entreprises nordiques envisagent des partenariats dans les industries vertes

Photo : VNA/CVN

D’après cette enquête, 37,3% des entreprises s’attendent à une amélioration de leur situation, tandis que 43,5% tablent sur une stabilité. Seules 19,2% redoutent des difficultés accrues.

Les entreprises à investissement direct étranger (IDE) se montrent les plus optimistes, avec 81% prévoyant une stabilité ou une amélioration. Ce taux s’établit à 79,8% pour les entreprises publiques et 80,7% pour les entreprises privées nationales.

À Hô Chi Minh-Ville, moteur économique du pays, une enquête similaire menée par l’Office municipal des statistiques révèle que 41,8% des entreprises locales envisagent une stabilité de leurs activités au troisième trimestre, tandis que 33,7% prévoient une amélioration.

Par type d’entreprise, 85,7% des entreprises jugent que le troisième trimestre sera meilleur que le précédent. Le taux est de 74,5% pour les entreprises à capitaux étrangers et de 68,9% pour les entreprises privées.

En ce qui concerne le deuxième trimestre, près de 36% des entreprises interrogées à l’échelle nationale estiment avoir enregistré une amélioration par rapport aux trois premiers mois de l’année. Environ 43% indiquent une situation stable, tandis que 21,3% rencontrent encore des difficultés. À Hô Chi Minh-Ville, près de 75% des entreprises estiment leur activité stable ou en amélioration.

L’Office général des statistiques indique que la production industrielle a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre, avec un indice de production industrielle (IPI) en hausse de 10,3% sur un an, dont +12,3% pour l’industrie manufacturière. Sur les six premiers mois de l’année, l’IPI affiche une progression de 9,2%, soit son plus haut niveau depuis 2020.

L’indice PMI du secteur manufacturier vietnamien, mesuré par la société d’analyse S&P Global, s’est établi à 48,9 points en juin, demeurant pour le troisième mois consécutif sous le seuil de 50, synonyme de contraction de l’activité.

Selon Andrew Harker, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence, ce recul du PMI s’explique essentiellement par la faiblesse persistante de la demande internationale envers les produits vietnamiens. Toutefois, il souligne des signaux encourageants tels que l’augmentation de la production pour le deuxième mois consécutif et un regain de confiance chez des entreprises.

"La confiance s’est redressée dans une certaine mesure ces derniers mois, même si cet optimisme reste essentiellement nourri par l’espoir d’une conjoncture plus stable à moyen terme", a-t-il conclu.

VNA/CVN