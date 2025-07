Le PM demande de renforcer l’efficacité de la gestion des politiques monétaire et budgétaire

>> Le Premier ministre préside une réunion sur la politique monétaire

>> Les politiques budgétaires et monétaires aideront à contrôler l'inflation au Vietnam

>> Envolée du crédit, un levier essentiel pour la croissance

La dépêche a été adressée aux ministres, aux chefs d’organismes au rang ministériels et gouvernementaux, aux secrétaires des Comités municipaux du Parti et des Comités du Parti des villes placées sous l’autorité centrale, aux présidents des Comités municipaux des provinces et des villes placées sous l’autorité centrale, aux Pdg des groupes et des compagnies générales publiques.

La Banque d’État du Vietnam est appelée à :

* Piloter avec souplesse et réactivité la politique monétaire, en lien avec la conjoncture économique mondiale et nationale, conformément à la Résolution n°154/NQ-CP du 31 mai 2025 et les instructions du gouvernement.

* Encourager les établissements de crédit à réduire leurs coûts, simplifier les démarches administratives et renforcer la numérisation. Elle devra également accélérer le traitement des créances douteuses et viser une croissance du crédit de 16% en 2025.

* Gérer le taux de change de manière flexible, en assurant un équilibre raisonnable avec les taux d’intérêt, tout en suivant de près les fluctuations financières internes et externes.

* Étudier rapidement la suppression des outils administratifs dans la gestion de la croissance du crédit, à la lumière des expériences internationales.

* Accélérer les programmes de prêts prioritaires, dont les crédits pour les jeunes de moins de 35 ans accédant à un logement social ; le programme de 500 000 milliards de dôngs pour l’investissement dans les infrastructures, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; le financement des chaînes de valeur de riz de haute qualité et à faible émission de carbone dans le delta du Mékong.

* Renforcer la régulation du marché de l’or, avec des mesures adaptées, rapides et efficaces.

À propos des mesures budgétaires ciblées, le Premier ministre demande au ministère des Finances de :

* Poursuivre une politique budgétaire expansionniste maîtrisée, en cohérence avec les autres leviers macroéconomiques.

* Garantir l’allocation complète et ponctuelle des fonds pour la mise en œuvre des politiques et régimes prévus par les décrets en vigueur, tout en publiant des directives concrètes afin de lever les obstacles rencontrés par les collectivités locales -notamment au niveau communal - lors du déploiement du modèle d’administration locale à deux niveaux, afin d’assurer une gestion financière et budgétaire fluide, efficace et ininterrompue.

* Mettre en œuvre les mesures de soutien fiscal telles que les exonérations, réductions ou reports d’impôts, redevances et loyers fonciers, afin de stimuler l’activité économique et l’emploi.

* Élaborer un mécanisme efficace d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), en ciblant les projets à forte valeur technologique et à faible impact environnemental.

* Présenter rapidement les projets de décrets d’application des lois et résolutions votées à la 9e session de la XVe Assemblée nationale, avec une mise en œuvre simultanée ; soumettre un projet de résolution sur le marché pilote des actifs numériques avant le 15 juillet 2025.

* Évaluer l’impact des politiques fiscales réciproques des États-Unis, et proposer des mesures de soutien aux secteurs touchés, avant le 15 juillet.

Le Premier ministre demande aussi à l’ensemble des ministères, secteurs et localités de suivre de près l’évolution de la conjoncture internationale et intérieure, et d’élaborer des scénarios d’intervention flexibles ; accélérer le décaissement des investissements publics, avec l’objectif d’atteindre 100% du plan prévu pour 2025 ; stimuler les investissements totaux de la société, avec une croissance attendue de 11 à 12% par rapport à 2024 ; régler rapidement les projets en suspens et préparer activement le plan d’investissement public à moyen terme 2026–2030.

Le Premier ministre fixe également le 15 juillet 2025 comme date limite pour les bilans semestriels et les orientations pour les six derniers mois de l’année.

VNA//CVN