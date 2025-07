Le Premier ministre promeut les liens économiques avec le Brésil

L’après-midi du 7 juillet (heure locale), à Rio de Janeiro, dans le cadre de sa participation au Sommet élargi des BRICS et de ses activités bilatérales au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des dirigeants de grands groupes économiques et d’organisations patronales brésiliennes.

À cette occasion, le Premier ministre a appelé les groupes, associations et fédérations d’entreprises brésiliennes à contribuer à la conclusion rapide des accords de libre-échange entre le Vietnam et le Brésil, entre le Vietnam et le MERCOSUR, ainsi que de l’accord bilatéral de protection des investissements Vietnam - Brésil.

Le représentant du groupe Vale a indiqué que Vale coopère efficacement avec le groupe Hoà Phat du Vietnam dans l’exportation de minerai de fer, et souhaite élargir sa coopération avec les partenaires vietnamiens.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, avec une forte demande en minerai de fer, cuivre et autres ressources minérales. Il a proposé à Vale de coopérer avec les groupes économiques vietnamiens dans les domaines de l’extraction minière, de la métallurgie, des chaînes d’approvisionnement en matières premières pour l’industrie des énergies renouvelables et des technologies de pointe ; de soutenir les entreprises vietnamiennes à développer des groupes multinationaux ; et d’élargir sa présence au Vietnam.

Concernant la société Alterosa MK, une coentreprise entre Alterosa (Brésil) et MK (Vietnam) spécialisée dans les cartes de paiement et les technologies financières, le Premier ministre a exprimé le souhait qu’Alterosa et MK développent des produits pour le marché brésilien et qu’Alterosa MK joue un rôle de passerelle pour renforcer la coopération en haute technologie entre les deux pays.

De son côté, la Fédération des industries de l'État de Rio de Janeiro (FIRJAN), qui regroupe environ 8.000 entreprises, a émis le souhait de promouvoir les liens entre les entreprises brésiliennes et vietnamiennes.

Le Premier ministre a salué le rôle de FIRJAN en tant que passerelle pour favoriser l’investissement et la coopération des entreprises brésiliennes avec le Vietnam.

Il a souhaité que FIRJAN présente aux entreprises brésiliennes les opportunités de coopération dans les secteurs prioritaires du Vietnam tels que les industries manufacturières, les énergies propres, la sous-traitance industrielle, la logistique, la formation technique et la transformation numérique. Il a également invité FIRJAN à soutenir les entreprises vietnamiennes désireuses d’investir au Brésil.

Le Premier ministre a proposé que FIRJAN établisse un mécanisme de coopération régulier avec les associations sectorielles, les zones industrielles et les agences de promotion de l’investissement du Vietnam, affirmant que le gouvernement vietnamien accompagnera FIRJAN et la communauté des entreprises de l’État de Rio dans l’accès au marché vietnamien et la mise en œuvre de projets communs.

Dans la soirée du même jour, le Premier ministre, son épouse et la délégation vietnamienne ont quitté Rio de Janeiro pour rentrer au Vietnam, clôturant avec succès leur mission au Brésil.

VNA/CVN