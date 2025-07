Hô Chi Minh-Ville vise 3,73 milliards de dollars d’investissements industriels

Après sa fusion avec deux provinces voisines, Hô Chi Minh-Ville ambitionne d’attirer, en 2025, 3,73 milliards de dollars d’investissements dans ses zones industrielles et franches. Cet objectif ambitieux comprend 600 millions de dollars pour la métropole elle-même, ainsi que 1,88 milliard de dollars et 1,25 milliard de dollars, respectivement pour Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong.

Selon Lê Van Thinh, chef du Comité de gestion des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville (Hepza), l’atteinte de cet objectif repose sur plusieurs axes stratégiques. Il s’agira notamment de renforcer l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) tout en mobilisant les capitaux nationaux, en privilégiant systématiquement les projets à haute technologie et respectueux de l’environnement. L’accélération de la réforme administrative et le renforcement du soutien aux entreprises sont également jugés essentiels.

Il a aussi souligné la nécessité d’une politique d’attraction sélective des investissements, ciblant les projets technologiques, à haute valeur ajoutée et à fort effet d’entraînement, notamment dans les domaines des micro-puces, des semi-conducteurs, de la biotechnologie, des énergies renouvelables, des centres de données, de la recherche et développement (R&D) et des services logiciels.

La constitution d’un fonds foncier pour accueillir les investisseurs constitue un autre enjeu majeur. Cela passera par une coordination étroite avec les services compétents et les autorités locales pour accélérer le développement de nouvelles zones industrielles ainsi que par un réexamen régulier des projets en retard de mise en œuvre.

Afin d’optimiser l’efficacité de ces investissements, des politiques de soutien spécifiques seront mises en place pour les entreprises de haute technologie, notamment pour faciliter leur accès au financement via des partenariats avec les institutions de crédit.

L’effort portera aussi sur le renforcement des liens entre les entreprises locales et les grands groupes à capitaux étrangers, afin de favoriser leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Enfin, la collaboration avec des chambres de commerce internationales telles que JETRO, EuroCham ou AmCham sera intensifiée pour attirer de nouveaux investisseurs, parallèlement à une veille stratégique active visant à anticiper les évolutions du marché.

