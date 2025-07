Entreprise

Vietjet annonce le nouveau directeur général

Nguyên Thanh Son a rejoint Vietjet dès ses débuts et a grandement contribué au développement des activités commerciales et marketing innovantes de la compagnie, ainsi qu’à l’essor de l’ensemble du secteur aérien vietnamien.

Titulaire d’un master en administration des affaires et d’un diplôme en économie aérienne, il possède plus de 30 ans d’expérience dans l’aviation. Représentant une nouvelle génération de dirigeants jeunes, ouverts sur le monde et visionnaires, il incarne un équilibre entre innovation et rigueur stratégique, tout en faisant preuve d’humilité et d’écoute.

Nguyên Thanh Son est ainsi très attendu pour mener Vietjet sur une trajectoire résolument tournée vers l’avenir : plus verte, plus intelligente, à la pointe des tendances mondiales, tout en renforçant les connexions internationales et en véhiculant des valeurs positives auprès des passagers et des communautés à travers les cinq continents.

Minh Thu/CVN