Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec le Chili

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé que le Chili fut l’un des premiers pays à manifester son soutien à la lutte du peuple vietnamien pour la réunification nationale et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam dès 1971. Il a transmis les salutations du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au chef de l’État chilien.

Le président Gabriel Boric Font a, de son côté, souligné que le Vietnam était l’un des partenaires les plus proches et les plus importants du Chili en Asie du Sud-Est. Il a salué les liens d’amitié traditionnels établis par le Président Hô Chi Minh et l’ancien président chilien Salvador Allende, et consolidés au fil des générations.

Les deux dirigeants ont salué les résultats positifs de la visite officielle du président vietnamien Luong Cuong au Chili en novembre 2024, estimant qu’elle a contribué à approfondir le Partenariat global Vietnam - Chili.

Les deux dirigeants se sont accordés pour demander à leurs ministères et organismes compétents de mettre en œuvre efficacement les accords convenus lors de cette visite, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement. Ils ont souligné la nécessité de valoriser les avantages offerts par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) afin d’élargir l’accès réciproque aux marchés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exprimé le souhait que le Chili crée des conditions favorables et adopte des politiques spécifiques pour encourager les entreprises vietnamiennes à investir durablement sur son sol.

Partageant cette vision, le président Gabriel Boric Font a proposé d’élargir la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de l’art, du tourisme et des échanges entre les peuples.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a transmis l’invitation du président Luong Cuong à son homologue chilien pour effectuer une visite officielle au Vietnam et assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue en octobre 2025 à Hanoï.

VNA/CVN