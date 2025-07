Post-fusion : le Delta du Mékong émerge comme un pôle de croissance stratégique

Ces fusions ont créé de nouveaux pôles de croissance. La nouvelle province de Dông Thap, issue des anciennes provinces de Tiên Giang et de Dông Thap, est en tête du pays avec plus de 120.000 ha de vergers. Parallèlement, la région fusionnée de Cà Mau et Bac Liêu devient la "capitale de la crevette" du Vietnam avec 450.000 ha d’aquaculture.

Nguyên Duc Thanh, ancien directeur du Département des finances de Cà Mau, a affirmé que la fusion renforce non seulement le secteur de la pêche, mais libère également un potentiel majeur dans les énergies renouvelables et le tourisme, créant ainsi une zone économique clé du Sud du pays, à rayonnement régional.

Liens régionaux forts

La restructuration facilite la mise en place d’un corridor efficace reliant la nouvelle province de Dông Thap, via la nouvelle province de Tây Ninh, au cœur industriel du Sud-Est. Hô Chi Minh-Ville, après sa fusion avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, devient une mégapole de plus de 13,6 millions d’habitants.

Grâce au réseau autoroutier Nord-Sud et à la future ligne ferroviaire à grande vitesse, la nouvelle ville de Cân Tho, après sa fusion avec les provinces de Hâu Giang et de Soc Trang, deviendra le point de jonction central du delta, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’aquaculture.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement, Trân Thanh Nam, a indiqué que la nouvelle ville de Cân Tho représente 80% des zones rizicoles de haute qualité de la région, ce qui est idéal pour la mise en œuvre du projet de riziculture à faibles émissions d’un million d’hectares. Elle présente également un fort potentiel pour devenir un leader dans la transformation agricole et les exportations à forte valeur ajoutée.

Il a noté que la capacité de transformation de la nouvelle ville de Cân Tho est très importante, représentant environ 40% de l’ensemble de la région du Delta du Mékong. Les principales entreprises exportatrices de la région sont également majoritairement implantées ici. Rien qu’en 2024, le chiffre d’affaires total à l’exportation de ces trois anciennes provinces s’élevait à environ 3,7 milliards de dollars, principalement pour les crevettes et le riz.

Cependant, la faiblesse des liens entre les principaux exportateurs et les zones de production certifiées demeure un défi, entraînant une concurrence sur les prix et des inefficacités, a-t-il admis.

À la conquête de la mer

Après la fusion, les provinces du delta du Mékong partagent désormais plus de 700 km de côtes, réduisant considérablement les coûts logistiques pour 70% des exportations de la région. La nouvelle ville de Cân Tho aura accès au Pacifique via le port de Trân Dê et développera des industries maritimes telles que le tourisme, les énergies renouvelables offshore et l’aquaculture.

La nouvelle province d'An Giang, après sa fusion avec Kiên Giang, dispose désormais de plus de 200 km de côtes, en plus de ses avantages frontaliers, ouvrant de nouvelles perspectives de développement global. Selon Nguyên Quôc Khanh, habitant du quartier de Binh Duc, dans la province d'An Giang, la suppression de l’administration de district, la fusion des provinces et la réduction des unités communales ont bénéficié d’un fort soutien de la population.

Par exemple, "la fusion d'An Giang et de Kiên Giang nous donne désormais accès à la mer. Cette fusion crée de nouvelles conditions et un nouvel élan pour le développement de la province nouvellement créée", a-t-il expliqué.

Si la restructuration des provinces et la simplification des niveaux administratifs présentent des avantages évidents pour le développement, d’importants défis persistent. Depuis des années, les localités du Delta du Mékong expriment leurs inquiétudes quant à des cadres politiques obsolètes qui entravent le progrès. Les procédures administratives restent lourdes pour les citoyens, tandis que les entreprises continuent de se heurter à des obstacles réglementaires qui freinent leur croissance.

Des défis subsistent

Malgré les avantages, des questions liées à la gouvernance, aux conditions d’investissement et à l’efficacité de la réforme administrative restent à résoudre. Lê Hoàng Phuoc, président de l’Association des entreprises de Cà Mau, explique que de nombreuses entreprises, notamment les start-up, rencontrent encore des difficultés dans les procédures foncières, fiscales, d’assurance et environnementales. Il appelle donc à une élimination plus rapide des obstacles bureaucratiques.

Le chevauchement des niveaux administratifs a entraîné des redondances. La restructuration a réduit le nombre de provinces de 13 à 5, supprimé les districts et considérablement réduit le nombre de communes, simplifiant ainsi la gouvernance et libérant des ressources pour l’investissement socio-économique.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a souligné que le système d’administration à deux niveaux doit véritablement servir les intérêts de la population, notamment ceux de la base, grâce à une gestion proactive et centrée sur le citoyen.

Néanmoins, des défis persistants tels que le faible investissement, les opportunités d’emploi limitées et l’émigration continue continuent de constituer des obstacles importants.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déclaré que, bien que Cân Tho soit considérée comme un moteur de croissance régional, la ville peine encore à attirer des investissements nationaux et étrangers à grande échelle, et ses universités ne parviennent pas encore à répondre à la demande de main-d’œuvre.

La restructuration a permis de réduire les niveaux administratifs, de diminuer les coûts et d’améliorer l’efficacité de la gestion, permettant ainsi de réorienter davantage de ressources vers le développement. Plus important encore, elle a créé des zones économiques plus vastes et plus compétitives qui renforcent la connectivité intra et interrégionale, attirant ainsi davantage d’investissements pour l’avenir.

