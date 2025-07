BRICS : Pham Minh Chinh propose cinq initiatives pour l’environnement et la santé

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et les pandémies sont les fondements de toute politique de développement durable. Il s’agit non seulement d’un choix prioritaire, mais aussi d’une exigence objective et d’un impératif de l’époque actuelle.

>> Le PM rencontre des dirigeants de pays et d'organisations internationales

>> Le PM vietnamien avance trois propositions importantes au Sommet élargi des BRICS

>> Le PM sollicite le soutien de la BAII pour des projets d'infrastructures

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la session de haut niveau sur le thème "Environnement, COP30 et santé mondiale", présidée par le président brésilien Lula da Silva, également président des BRICS 2025, le chef du gouvernement vietnamien a mis en lumière les défis mondiaux post-pandémie de COVID-19. Selon lui, les catastrophes naturelles, les maladies, le changement climatique, l’épuisement des ressources et le vieillissement démographique ont démontré l’insuffisance de la préparation globale et la faiblesse des mécanismes multilatéraux actuels. Il a ainsi appelé à un changement de prise de conscience et à une action urgente dans un esprit de solidarité : "Aller ensemble, faire ensemble, bénéficier ensemble et réussir ensemble."

Dans ce contexte, le dirigeant vietnamien a formulé cinq propositions clés :

Élaborer une vision commune et une approche globale, inclusive et universelle pour protéger l’environnement et la santé des populations.

Respecter le principe de responsabilité commune mais différenciée, d’équité et de justice dans la réponse aux défis environnementaux et sanitaires. Il a exhorté les pays développés à tenir leurs engagements en matière de financement, de transfert de technologies et de formation des ressources humaines.

Mobiliser des ressources durables pour concrétiser les objectifs climatiques et sanitaires. Pham Minh Chinh a réaffirmé le soutien du Vietnam aux priorités de la COP30 proposées par le Brésil, en appelant à des avancées concrètes sur le financement climatique et à une participation accrue du secteur privé dans les mécanismes de financement vert et innovant.

Photo : VNA/CVN

Valoriser les science, les technologie et l’innovation, notamment les technologies numériques, pour protéger l’environnement et développer les systèmes de santé. Il a plaidé pour un renforcement de la coopération dans le développement des technologies vertes et des infrastructures numériques, afin de réduire les écarts de développement entre les pays.

Promouvoir une réforme substantielle et efficace des institutions mondiales de gouvernance environnementale, climatique et sanitaire, en mettant l’accent sur le rôle central des Nations unies, la coopération multilatérale, ainsi qu’une participation active et équitable des mécanismes régionaux et interrégionaux pour garantir la mise en œuvre transparente et efficace des engagements mondiaux.

Le Premier ministre vietnamienne a réaffirmé l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à contribuer activement aux mécanismes mondiaux liés à l’environnement, au climat et à la santé. Il a conclu : "Ce n’est qu’en agissant ensemble que nous pourrons léguer aux générations futures une planète en bonne santé, un monde prospère et une humanité heureuse."

Cette session a marqué la clôture du Sommet élargi des BRICS 2025, laissant une forte empreinte du pays hôte, le Brésil. L’événement a témoigné de l’intérêt croissant des pays en développement pour une coopération multilatérale renforcée, une solidarité accrue et une gouvernance mondiale plus inclusive, durable et centrée sur l’humain.

VNA/CVN