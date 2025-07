Les entreprises vietnamiennes prêtes à accélérer avec la Loi sur l'innovation

L'adoption, le 27 juin dernier, de la Loi sur la science, la technologie et l'innovation par l'Assemblée nationale vietnamienne a été largement saluée par les milieux d'affaires. Avec 435 voix pour, sur 438, le texte, composé de 73 articles, entrera en vigueur le 1 er octobre 2025.



Selon le ministre de la Science et de la Technologie, Nguyên Manh Hùng, cette reconnaissance traduit un changement de paradigme fondamental : l'innovation est désormais perçue comme un moteur transversal, reliant la recherche scientifique, le développement technologique, les modèles économiques et les marchés, dans une logique d'application concrète et d'impact direct sur la croissance.

Dang Thi Anh Tuyêt, fondatrice de la startup MedCAT, spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la santé, estime que cette évolution représente une avancée majeure. "En codifiant l’innovation dans un cadre juridique, la loi ouvre la porte à des mécanismes de soutien plus structurés, adaptés à la réalité mouvante du marché, où les solutions doivent être rapides, efficaces et concrètes", explique-t-elle. Elle insiste aussi sur la nécessité de passer d'une approche centrée uniquement sur la recherche fondamentale à une logique d'intégration entre science, technologie et entrepreneuriat innovant.



La nouvelle législation prévoit la création de places de marché technologiques. Pour que ces plateformes soient efficaces, Mme Tuyêt recommande qu’elles soient soutenues par des structures intermédiaires spécialisées : cabinets de conseil, organismes d’évaluation, experts en propriété intellectuelle, juristes et facilitateurs de transferts technologiques. Elle suggère également de tester des modèles pilotes, favorisant l'accès ouvert et la coopération inter-entreprises, plutôt que la logique de propriété exclusive.

Mai Thi Thanh Oanh, directrice adjointe du moteur de recherche Côc Côc, y voit une mutation dans la gouvernance publique : "Nous passons d’un cadre de gestion des risques à une logique de création d’un écosystème favorable à l’expérimentation." Elle souligne que l’innovation véritable implique des risques inévitables, et qu’il est nécessaire de protéger les initiatives encore sans précédent. "Ce cadre juridique renforcé permettra aux entreprises de s’engager dans des projets audacieux sans craindre d’être sanctionnées en cas d’échec."



Un point particulièrement bien accueilli par les startups est la clause exonérant de responsabilité les projets respectant les procédures, même s'ils n'aboutissent pas. Trân Xuân Tiên, fondateur de la startup blockchain Ninety Eight, y voit un facteur de libération psychologique : "Cette loi est une bouffée d’air frais. Elle nous permet de sortir de la peur de l’échec pour nous concentrer sur la création réelle de valeur." Dans un secteur où le taux d’échec est élevé mais le potentiel transformateur immense, cette sécurité juridique est perçue comme un levier essentiel.

Selon les estimations du ministère, le secteur science-technologie-innovation pourrait contribuer jusqu'à 4% du PIB, dont 3% uniquement grâce à l’innovation. Ce chiffre illustre le poids croissant de la créativité entrepreneuriale dans l’économie vietnamienne, et la nécessité de lui offrir un environnement législatif stimulant.

Ainsi, la loi ne se contente pas de reconnaître un concept : elle pose les bases d’un nouveau contrat entre l’État, les chercheurs, les entreprises et les citoyens, pour faire de l’innovation un pilier de la compétitivité nationale à long terme.

