Le Vietnam souhaite coopérer avec l’Indonésie dans les domaines potentiels

Photo : VGP/VNA/CVN

Les deux dirigeants ont salué la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Indonésie en mars 2025, ainsi que l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global qu’ils considèrent comme une étape particulièrement significative dans les relations entre les deux pays.

Dans cet esprit, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux et sur tous les canaux, tout en poursuivant une mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale existants.

Le Premier ministre vietnamien a proposé que les deux pays coopèrent activement à l’élaboration d’un plan d’action pour la période 2025-2030, visant à concrétiser leur partenariat stratégique global. Il a également appelé à intensifier la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, ainsi que dans des secteurs potentiels tels que l’économie numérique, la transition verte et l’énergie.

Répondant à la proposition du chef du gouvernement vietnamien, les deux parties sont convenues de promouvoir la signature d’un accord sur le commerce du riz, dans le but d’assurer des exportations durables et stables, contribuant à garantir la sécurité alimentaire de l’Indonésie. Par ailleurs, ils ont soutenu l’élargissement de l’accès aux marchés pour les produits des deux pays. Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé qu’il chargerait immédiatement le ministère de l’Industrie et du Commerce de collaborer avec la partie indonésienne en ce sens.

À cette occasion, les deux dirigeants ont également souligné l’importance de renforcer le multilatéralisme, la coopération et la solidarité au sein de l’ASEAN, en affirmant leur soutien au rôle central de l’organisation. Ils ont réaffirmé la nécessité de maintenir et consolider la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale ainsi que sur d’autres questions internationales et régionales d’intérêt commun.

VNA/CVN