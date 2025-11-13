icon search
Les relations d'amitié Vietnam - Jordanie

À l'invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le roi Abdallah II Ibn Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie effectue une visite officielle au Vietnam les 12 et 13 novembre 2025.

>> Le Vietnam et la Jordanie renforcent leur coopération pour un avenir durable

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre le roi de Jordanie

>> Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le roi de Jordanie


VNA/CVN

#relations d'amitié #Vietnam - Jordanie

