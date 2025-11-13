Les relations d'amitié Vietnam - Jordanie

>> Le Vietnam et la Jordanie renforcent leur coopération pour un avenir durable
À l'invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le roi Abdallah II Ibn Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie effectue une visite officielle au Vietnam les 12 et 13 novembre 2025.
