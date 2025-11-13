Adoption de 15 objectifs clés pour le développement socio-économique de 2026

Dans le cadre de sa 10 e session, l’Assemblée nationale (XV e législature) a adopté le 13 novembre la Résolution sur le plan de développement socio-économique pour l’année 2026, avec 429 votes favorables (90,51%).

Le texte fixe 15 indicateurs majeurs, parmi lesquels une croissance du PIB d’au moins 10%, un PIB par habitant de 5.400 à 5.500 dollars, et une part de l’industrie manufacturière représentant environ 25% du PIB. Par ailleurs, le taux de croissance moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC) est fixé à environ 4,5 %, et celui de la productivité du travail social à 8,5%. Le taux de pauvreté multidimensionnelle devrait baisser de 1 à 1,5 point, et 95,5% de la population bénéficieront d’une assurance maladie.

L’Assemblée nationale a approuvé les tâches et les solutions proposées par le gouvernement, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et l’Audit de l’État, en demandant de continuer à privilégier la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et les grands équilibres économiques. En plus, l’accent est mis sur la modernisation continue des institutions et des textes juridiques, l’accélération de la réduction et la simplification des procédures administratives, l’amélioration du climat des investissements et des affaires, la promotion de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Il est également important de continuer à compléter les réglementations sur l’organisation de l’appareil administratif, de mettre en place un nouveau modèle de croissance fondé sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique, d’assurer l’avancement des travaux des projets d'infrastructures stratégiques, de promouvoir le développement de projets interrégionaux et de grandes infrastructures urbaines, de renforcer le développement des ressources humaines de haute qualité, notamment dans les domaines prioritaires, de favoriser la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, d’investir dans les industries culturelles…

Il faut en outre renforcer la résilience au changement climatique et la protection de l’environnement, consolider la défense nationale, assurer la sécurité, promouvoir la diplomatie et l’intégration internationale, afin de garantir un environnement pacifique, stable et propice au développement durable du pays.

