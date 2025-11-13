Des officiers vietnamiens et cambodgiens unis pour une frontière de paix et d’amitié

Dans la soirée du 12 novembre, dans le quartier de Tân Ninh (province de Tây Ninh, au Sud), de jeunes officiers des gardes-frontières vietnamiens ainsi que de l’armée et de la gendarmerie royale du Cambodge ont organisé un échange intitulé "Cultiver la tradition, bâtir l’avenir".

>> Des monuments pour symboliser l’amitié Vietnam - Cambodge

>> Le Vietnam et le Cambodge tiennent leur 8ᵉ Dialogue sur la politique de défense

Photo : VNA/CVN

L’événement était coprésidé par le général de brigade Vu Quôc An, commissaire politique adjoint des gardes-frontières vietnamiens, et le général de division Tien Sophornvong, chef d'état-major adjoint et directeur du Département de la protection des frontières cambodgiennes.

Le Vietnam et le Cambodge partagent 1.258 km de frontière terrestre, traversant dix provinces vietnamiennes et neuf provinces cambodgiennes. Les deux pays mettent en œuvre de manière efficace les accords de coopération bilatéraux, contribuant à garantir la stabilité, la sécurité et la solidarité dans les zones frontalières.

Le général de brigade Nguyên Kim Khanh, ancien commandant adjoint des gardes-frontières vietnamiens, a rappelé l’attachement profond du peuple cambodgien envers les soldats vietnamiens ayant aidé à libérer le Cambodge du régime génocidaire.

Pour sa part, le colonel Lun Luch, commandant du régiment de protection des frontières du Cambodge, a affirmé la volonté de renforcer les échanges entre les jeunes officiers, considérés comme les piliers dans la préservation et le développement de l’amitié et de la solidarité spéciales entre les deux pays.

À cette occasion, le ministère vietnamien de la Défense a offert des bourses d’études à 60 élèves défavorisés des deux pays.

VNA/CVN