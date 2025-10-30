Vietnam - Chine : consolidation de la coopération locale selon le modèle “Quatre plus”

La 5ᵉ conférence annuelle entre les secrétaires des Comités provinciaux du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Diên Biên et le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) du Yunnan (Chine) s’est tenue le 30 octobre à Lai Châu.

Les deux parties se sont mises d’accord pour renforcer leur coopération selon l’esprit des "Quatre plus" : des échanges amicaux plus étroits, une coopération substantielle plus approfondie, des domaines de coopération plus étendus et des liens entre les populations plus solides.

Cette orientation crée un nouvel élan pour intensifier les échanges culturels, sportifs et touristiques, développer le commerce frontalier, les investissements, les infrastructures des postes frontaliers, la connectivité des transports, ainsi que la coopération dans la gestion des frontières, la prévention de la criminalité, et dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’industrie, de la science et de la technologie, de la santé, de l’environnement, de la justice et de la finance.

Présent à la conférence, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyên Minh Vu, a appelé à exploiter les atouts locaux, à favoriser les échanges entre entreprises, à construire ensemble une frontière de paix et de stabilité, et à renforcer les échanges entre les populations des deux pays.

De son côté, le secrétaire du Comité provincial du PCV de Lai Châu, Lê Minh Ngân, a souligné que cette rencontre est une occasion importante pour les localités de continuer à concrétiser les perceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux États, de renforcer les échanges et la coopération substantielle, et de promouvoir les relations Vietnam - Chine vers un nouveau palier, au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité communes dans la région et dans le monde.

Pour sa part, Wang Ning, secrétaire du Comité du PCC du Yunnan (Chine), a exprimé le souhait de promouvoir la coopération bilatérale, d’élargir les échanges économiques et commerciaux, de renforcer la connectivité des transports, de développer les énergies vertes, de construire des postes frontaliers intelligents, et d’édifier ensemble une frontière d’amitié, de paix et de développement partagé.

À l’issue de la conférence, les deux parties ont signé le procès-verbal de la 5ᵉ édition et sont convenues d’organiser la 6ᵉ conférence en 2026 dans la province chinoise du Yunnan.

