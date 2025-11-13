Renforcement de la coopération de défense entre le Vietnam et le Cambodge

Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a présidé le 13 novembre, au poste-frontière international de Môc Bài, dans la province de Tây Ninh (Sud), une cérémonie d’accueil de son homologue cambodgien, le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge.

>> Des monuments pour symboliser l’amitié Vietnam - Cambodge

>> Faciliter les activités des entreprises vietnamiennes au Cambodge

>> Le Vietnam et le Cambodge tiennent leur 8ᵉ Dialogue sur la politique de défense

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie d’accueil, les deux ministres a eu un entretien afin d’échanger sur les orientations futures de la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du 2e Programme d’échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Cambodge, un événement marquant dans les relations de défense entre les deux pays.

Le général Phan Van Giang a souligné que cette deuxième édition illustrait la volonté politique commune des deux pays de renforcer la solidarité et l’amitié traditionnelles. Il a affirmé que la coopération militaire et de défense Vietnam - Cambodge se développait de manière substantielle et efficace, contribuant à la consolidation d’un environnement pacifique et stable favorable au développement de chaque nation.

Le général Tea Seiha a exprimé sa sympathie envers la population vietnamienne touchée par les récentes intempéries et a salué les succès obtenus par le Vietnam dans l’organisation d’événements nationaux majeurs. Il a remercié le ministère vietnamien de la Défense pour son soutien constant au ministère cambodgien et a souhaité que les relations bilatérales continuent de se renforcer sur la base des acquis de cette rencontre.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la consolidation de la solidarité entre les armées, d’intensifier les échanges d’informations et de maintenir un dialogue régulier à tous les niveaux. Elles se sont engagées à accroître la formation du personnel militaire, à encourager les échanges entre jeunes officiers, à renforcer la coopération tripartite Vietnam - Laos - Cambodge, et à poursuivre les consultations mutuelles dans les forums régionaux et internationaux.

Les ministres ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans la gestion et la protection des frontières terrestres et maritimes, d’intensifier les patrouilles conjointes et de lutter contre la criminalité transfrontalière, tout en facilitant les échanges économiques et la circulation des populations frontalières conformément aux législations nationales.

À l’issue de la rencontre, les ministres ont signé le Plan de coopération pour 2026, un protocole d’accord sur la formation des ressources humaines, ainsi qu’un accord de coopération frontalière. Ils ont également assisté à la signature du jumelage entre le poste-frontière de Môc Bài (Vietnam) et le commandement de la gendarmerie de Bavet (Cambodge).

Dans le cadre du programme, plusieurs activités significatives ont été organisées, notamment la plantation d’arbres de l’amitié, un exercice médical conjoint, l’inauguration d’un internat à l’école primaire de Bên Câu (province de Tây Ninh), ainsi que la cérémonie de jumelage entre les communautés frontalières des villages de Long Cuong (Tây Ninh) et O Ta Mo (Svay Rieng).

Le programme constitue un événement majeur de la diplomatie de défense en 2025, renforçant la confiance politique, la solidarité et l’amitié entre les deux armées, les autorités locales et les populations frontalières. Il illustre la volonté commune de bâtir une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable, tout en promouvant l’image d’un Vietnam épris de paix, ami fidèle et partenaire fiable de ses voisins et de la communauté internationale.

VNA/CVN