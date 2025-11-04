Vietnam - Chine : renforcement du contrôle des entrées et sorties illégales

Le Département de gestion de l’immigration du ministère vietnamien de la Police et l’Administration nationale de l’immigration de Chine ont organisé, le 4 novembre, à Hô Chi Minh-Ville, une réunion pour évaluer les résultats de leur coopération dans la lutte contre l’immigration illégale au cours des six derniers mois (d’avril à octobre 2025).

Selon le général de corps d’armée Pham Dang Khoa, directeur du Département de gestion de l’immigration du ministère vietnamien de la Police, les deux gouvernements renforcent l’application des technologies dans la gestion de l’immigration, tout en assouplissant les politiques afin de faciliter les déplacements des citoyens des deux pays.

Cette ouverture a entraîné une augmentation importante du flux de passagers aux postes-frontières vietnamo-chinois. Parallèlement, les infractions liées à l’immigration se sont également accrues, notamment les cas d’entrée et de sortie illégales le long des frontières terrestres.

Dans son rapport, le lieutenant-colonel Phan Huy Van, directeur adjoint de la Police de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que depuis début 2025, la ville avait enregistré plus de 4,2 millions de déclarations temporaires de résidence de ressortissants étrangers, dont plus de 168.000 actuellement présents, parmi lesquels plus de 64.000 citoyens chinois. Profitant de cette forte activité, des réseaux criminels ont transformé la ville en point de transit.

La Police de la ville a découvert 146 affaires d’immigration illégale impliquant 431 personnes, dont 195 ressortissants chinois. Quatorze affaires ont été poursuivies en justice, visant 42 suspects pour organisation ou aide à l’immigration illégale.

La Police municipale a aussi détecté des cas d’utilisation d’ambulances pour transporter des personnes entrées illégalement, ainsi que des paiements effectués via plusieurs comptes bancaires intermédiaires pour dissimuler les transactions.

Du côté chinois, un représentant du Poste de contrôle frontalier général de la province du Guangxi, a déclaré que la gestion commune de la frontière devenait de plus en plus efficace. Les deux pays ont mené de nombreuses campagnes de sensibilisation sur les migrations illégales et mené des opérations conjointes contre l’immigration clandestine. Toutefois, la situation reste complexe et évolutive.

Il a exprimé le souhait que, dans le futur, les deux parties renforcent davantage la coopération, le partage d’informations et la coordination opérationnelle.

