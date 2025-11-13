Le roi de Jordanie rend hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée

Le matin du 13 novembre, le roi du royaume hachémite de Jordanie, Abdallah II Ibn Al Hussein, est allé déposer une gerbe de fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.

Photos : VNA/CVN

Il s'est ensuite rendu, accompagné de sa délégation, au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son à Hanoï, pour y déposer une gerbe en hommage aux martyrs.

Lê Khanh Haï, membre du Comité central du Parti et président du Bureau présidentiel, s'est joint à la cérémonie.

Plus tôt dans la matinée, le de Jordanie, Abdallah II Ibn Al Hussein et le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son avaient assisté au Forum d'affaires Vietnam - Jordanie à Hanoï.

VNA/CVN