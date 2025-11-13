Le roi de Jordanie rend hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre le roi de Jordanie
|Le roi du royaume hachémite de Jordanie, Abdallah II Ibn Al Hussein, est allé déposer une gerbe de fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï, le 13 novembre.
|Photos : VNA/CVN
Il s'est ensuite rendu, accompagné de sa délégation, au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son à Hanoï, pour y déposer une gerbe en hommage aux martyrs.
Lê Khanh Haï, membre du Comité central du Parti et président du Bureau présidentiel, s'est joint à la cérémonie.
Plus tôt dans la matinée, le de Jordanie, Abdallah II Ibn Al Hussein et le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son avaient assisté au Forum d'affaires Vietnam - Jordanie à Hanoï.
VNA/CVN