Vietnam - Chine : coopération dans les sciences, les technologies et l'innovation

La coopération entre le Vietnam et la Chine dans les sciences, les technologies et l'innovation est prometteuse, mais il reste encore beaucoup à faire pour la concrétiser.

>> Vietnam - Chine : vers une fluidification du commerce des produits agricoles

>> Le président de la Commission centrale de contrôle du Parti reçoit l'ambassadeur de Chine

>> Le Vietnam et la Chine encouragent les investissements, le commerce, la science et l’innovation

Ces informations ont été présentées lors de la Conférence sur le transfert de technologies, la connexion du commerce et de l'investissement Vietnam - Chine 2025, qui s'est tenue le 29 mai à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement était organisé par le Comité du commerce et de l'industrie du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, le Centre national de soutien aux startups innovantes (ministère des Sciences et des Technologie) et le Réseau des pôles d'innovation du Vietnam (Vietnam Innovation Hub).

Photo : VNA/CVN

Selon Le Toan Thang, directeur adjoint du Centre national de soutien aux startups innovantes, la Chine est l'un des pays les plus développés en science et technologie, un marché potentiel pour les entreprises vietnamiennes souhaitant trouver des opportunités de coopération, accéder aux tendances technologiques de pointe et aux pratiques de transfert efficaces.

"Le Centre national de soutien aux startups innovantes continuera d'accompagner et de soutenir les activités de connexion et de coopération dans le domaine des startups et de l'innovation, créant ainsi des conditions favorables aux rencontres, aux échanges et à la coopération efficaces et durables entre les entreprises des deux pays, en particulier les jeunes entrepreneurs et les entreprises technologiques", a -t-il souligné.

Quant au Conseil chinois pour la promotion du commerce international, cette unité a organisé de nombreuses missions de travail en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, afin d'aider les communautés d'affaires des deux pays à se rencontrer et à découvrir leurs potentiels et atouts respectifs. Ainsi, elles ont trouvé une voix commune pour une relation de coopération durable.

Outre la mise en place de politiques de coopération et de connexion d'affaires, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international a également partagé des canaux de coopération, créant ainsi une plateforme pratique pour les startups et les entrepreneurs vietnamiens et chinois afin d'échanger et de promouvoir les chaînes de services transfrontalières de connexion de ressources.

Les entreprises chinoises apprécient l'environnement commercial actuel au Vietnam, avec la mise en place de politiques juridiques, des avantages en termes de coûts de production et des infrastructures adéquates. Cela constituera le fondement d'une coopération étroite entre les entreprises des deux pays dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences et des technologies et de l’innovation.

Dang Duc Thanh, membre du Comité exécutif de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam et président du Club des économistes vietnamiens, a proposé la création de l'Alliance Vietnam-Chine des PME, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette alliance constituera un pont, une base juridique et essentielle pour soutenir la coopération commerciale efficace et fructueuse des deux pays.

VNA/CVN