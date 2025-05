Ninh Binh

Fête pour l’enfance 2025 : un été de créativité, de jeux et d’apprentissage à Hoa Lư

Photo : BTC/CVN

Il s’agit d’un événement annuel placé sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, organisé par le Centre d’exposition de la culture et des arts du Vietnam, en coopération avec plusieurs organismes partenaires.

Cette 26e édition constitue un terrain de jeu éducatif et sain destiné aux enfants pendant les vacances d’été. Elle contribue activement à la mise en œuvre de la politique nationale pour l’enfance du Parti et de l’État, tout en sensibilisant la communauté à sa responsabilité dans la protection et l’éducation des enfants.

De nombreuses activités attrayantes sont proposées, parmi lesquelles l’exposition photographique intitulée "Le Président Hô Chi Minh" et les enfants, présentant de belles images illustrant la tendresse, l’attention et les soins particuliers que le Président Hô Chi Minh portait aux enfants du pays.

L’espace d’exposition "Les enfants - bourgeons de la nation" présente des images sur l’enfance, dans le but de sensibiliser les familles, les écoles et la société à leur responsabilité conjointe dans la création d’un environnement sûr et sain favorisant le développement des enfants. L’événement encourage également les enfants à bien appliquer les "Cinq enseignements de l’oncle Hô" : être de bons enfants, de bons élèves, progresser continuellement, grandir avec le temps et suivre les pas des aînés pour construire et défendre la Patrie.

Photo : BTC/CVN

Par ailleurs, les organisateurs proposent toute une série d’activités expérientielles et de jeux créatifs : initiation aux arts du cirque et de la marionnette, ateliers de fabrication artisanale (céramique, mosaïque, impression d’estampes populaires), participation à l’espace ludique Rouler vers les rêves (fabrication d’objets à partir de pneus recyclés, mosaïques en verre recyclé), initiation au métier de pompier et apprentissage des gestes de sécurité incendie.

"Pages de l’enfance" sera considéré comme le point fort du programme. Il serait spécialisée dans l'exposition de livres captivants destinée à éveiller l’amour de la lecture chez les enfants.

Des activités de sensibilisation à la sécurité routière sont également prévues : démonstrations de conduite sécurisée, exercices pratiques, mini-jeux… Un espace de jeux en plein air équipé d’installations motrices ainsi qu’une zone immersive sur le thème Enfance éclatante seront installés. Une autre zone mettra en avant les droits de l’enfant et les supports médiatiques dédiés à leur protection.

Dans le cadre de cette Fête mondiale de l’enfance, de nombreux spectacles artistiques seront proposés avec la participation d’artistes célèbres. Parmi eux : le grand concert "Hello Summer 2025" sur le thème "Un été éclatant", une rencontre intitulée "Arène d’anglais pour les élèves du primaire", le spectacle de cirque "Un été joyeux" (30 mai), les programmes "Danse d’été et Nuages flottants" (31 mai), "Cerfs-volants de l’enfance" et "Nuit festive des enfants" (1er juin)…

La cérémonie d’ouverture du 29 mai verra la participation exceptionnelle des artistes du peuple Xuân Bắc et Tự Long.

Hoàng Lân - Câm Sa/CVN