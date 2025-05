Le Premier ministre appelle à une action rapide pour faire face aux risques d’intempéries

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé dans une dépêche à une action urgente pour faire face aux menaces croissantes de fortes pluies, de glissements de terrain et de crues soudaines, tout en appelant à des mesures proactives pour prévenir et atténuer les impacts des catastrophes naturelles dans la période à venir.

>> Le bilan des intempéries dans le Sud du Brésil s'élève à 171 morts

>> Le PM demande de se concentrer sur la réponse aux risques d’intempéries

>> Intempéries en Italie : le bilan monte à trois morts

Depuis début 2025, les catastrophes naturelles ont fait 29 morts et plusieurs disparus. Au total, 67 maisons se sont effondrées et 2 342 habitations ont perdu leur toit ou ont été endommagées. Rien qu’en mai, de fortes pluies, dont des pluies diluviennes historiques dans le centre de la province de Ha Tinh, ont provoqué des glissements de terrain, des crues soudaines et des inondations dans diverses régions, faisant des victimes et causant d’importants dégâts matériels, affectant gravement les moyens de subsistance et la production locale.

Photo : MRE/CVN

À l’approche de la saison des inondations et des typhons, le risque de catastrophes naturelles, notamment de tempêtes, d’inondations, de glissements de terrain et de crues soudaines, reste élevé.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a mis en garde contre des pluies, de modérées à fortes, dans plusieurs régions du 28 au 30 mai au soir, certaines zones devant recevoir plus de 250 mm de pluie. Cela augmente le risque de glissements de terrain, de crues soudaines et d’inondations, en particulier dans le Nord, la côte du Centre-Nord, les Hauts Plateaux du Centre et les provinces du Sud.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministres, aux responsables des agences ministérielles et gouvernementales, ainsi qu’aux présidents des comités populaires provinciaux, de renforcer la surveillance, d’assurer une préparation et une réponse rapides et efficaces aux catastrophes, et de maintenir la continuité des opérations, malgré la restructuration administrative en cours.

Les responsables des administrations provinciales ont été exhortés à adopter une approche proactive pour diriger et organiser les efforts de prévention, de réponse et de rétablissement, selon la devise des "quatre sur place" (commandement, forces humaines, véhicules et fournitures, et logistique). La dépêche souligne la nécessité d’une action rapide, résolue et efficace pour protéger les vies humaines et minimiser les dommages aux biens publics et privés.

Le chef du gouvernement a également demandé aux localités de revoir et de finaliser d’urgence des plans d’intervention adaptés aux différents types de catastrophes potentielles, notamment les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain et les crues soudaines, et de donner la priorité à la résolution des vulnérabilités révélées lors du typhon Yagi en 2024.

Dans ce message, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également détaillé les missions des ministres de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, de la Construction, de la Défense, et de la Sécurité publique, ainsi que des organes de presse.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est invité à veiller à la diffusion rapide des mises à jour sur les risques aux ministères concernés, aux autorités locales et au public afin de faciliter des réponses rapides et coordonnées.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a été chargé de superviser et de diriger les efforts coordonnés de préparation et de réponse aux catastrophes entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales.

VNA/CVN