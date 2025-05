La météo prend un coup de froid pendant la saison estivale

>> Face au dérèglement du climat, les agriculteurs de Kon Tum ne manquent pas d’air

>> Le Vietnam développe des pales d’éoliennes adaptées aux conditions météorologiques

>> Une vague de chaleur intense augmente le risque de feux de forêt au Vietnam

La station balnéaire de Sa Pa, dans le Nord du pays, connaît un froid intense fin mai, un phénomène météorologique rare à cette époque de l’année.

Photo : CTV/CVN

Selon Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), des orages ont été observés ces derniers jours dans le Nord, avec des pluies particulièrement abondantes dans la région du Nord-Est. Dans la province de Tuyên Quang, par exemple, plus de 300 mm de pluie sont tombés en seulement deux jours, provoquant des inondations et des crues soudaines.

Parallèlement, dans la région du Centre-Nord, la province de Hà Tinh a connu des précipitations anormales, les précipitations augmentant alors que d’autres régions enregistraient une baisse. La commune de Ky Hoa, dans le district de Ky Anh, a reçu à elle seule 172,8 mm de pluie en une heure seulement, soit la plus forte pluviométrie horaire jamais enregistrée au Vietnam.

Il est à noter que ces conditions météorologiques anormales se sont produites en mai, qui n’est généralement pas la saison des pluies. Cela indique une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, analyse Mai Van Khiêm.

Les fortes pluies ne se limitent plus à des zones isolées, mais s’étendent à plusieurs régions du pays, des plaines aux provinces montagneuses. Des provinces comme Hà Giang et Son La, qui étaient rarement inondées par le passé, sont désormais de plus en plus vulnérables aux fortes pluies et aux inondations, ajoute-t-il.

Photo : VNA/CVN

Les statistiques montrent également qu’il y a un peu plus d’une semaine, Hô Chi Minh-Ville a également connu une tempête de pluie intense, avec des précipitations dépassant 127 mm en une heure. Ces dernières années, des épisodes pluvieux similaires de forte intensité ont été enregistrés dans des villes comme Dà Nang, Phu Quôc et Hanoï.

Citant des recherches menées par des organisations internationales sur le climat, Mai Van Khiêm explique que le changement climatique est à l’origine de ces phénomènes météorologiques de plus en plus erratiques et extrêmes.

Le réchauffement de l’atmosphère modifie la structure des systèmes météorologiques et les schémas de circulation à de multiples échelles, ce qui entraîne des interactions plus imprévisibles et plus intenses.

Pour chaque augmentation de température de 1°C, l’atmosphère peut contenir une quantité significativement plus importante d’humidité, un facteur clé qui favorise la multiplication des orages violents et irréguliers.

Nous assistons à une perturbation des schémas météorologiques traditionnels. Le temps n’est plus seulement inhabituel, il devient plus imprévisible que jamais, souligne l’expert.

VNA/CVN