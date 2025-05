Hô Chi Minh-Ville

"Guichet unique" pour soutenir les femmes et les enfants victimes de violences

Mercredi 28 mai, Hô Chi Minh-Ville a officiellement inauguré trois nouveaux modèles de "guichet unique" pour fournir des services sociaux aux femmes, aux enfants et aux personnes victimes de violences et d’abus.

Ces modèles sont mis en place dans trois grands hôpitaux : l’Hôpital pédiatrique 1, l’Hôpital pédiatrique de la ville et l’Hôpital d’orthopédie de Hô Chi Minh-Ville, avec un financement provenant du budget municipal. Il s’agit d’une avancée significative dans la construction d’un environnement sûr, équitable et sans violence pour les groupes les plus vulnérables de la société.

L’événement a été organisé par le Service de l'intérieur de Hô Chi Minh-Ville (organe permanent du Comité pour la promotion des femmes et de l’égalité des sexes de la ville), en collaboration avec le Service de la santé, ONU Femmes au Vietnam, l’Association de protection des droits des enfants de Hô Chi Minh-Ville, l’Hôpital pédiatrique de la ville et d'autres organisations concernées. Un colloque de partage d’expériences sur le fonctionnement du modèle a également été tenu avec la participation d’experts nationaux et internationaux.

En tant que centre économique et social dynamique du pays, Hô Chi Minh-Ville connaît à la fois des réussites notables et des défis complexes, notamment la persistance des violences et des inégalités de genre. Face à cette réalité, dès 2023, la ville a mis en place le premier modèle de guichet unique - le modèle Bồ Công Anh à l’Hôpital Hùng Vương - avec le soutien technique et logistique d’ONU Femmes, PE&D et d'autres partenaires. Ce modèle intègre les services médicaux, l’hébergement d’urgence, le conseil juridique, la prise en charge psychologique et l’accès aux services sociaux via un guichet unique, garantissant aux victimes un soutien complet, rapide et confidentiel sans avoir à se déplacer dans plusieurs institutions.

En deux ans de fonctionnement, le modèle Bồ Công Anh a accueilli et soutenu 224 victimes de violences et d’abus sexuels, dont 194 jeunes femmes de moins de 16 ans, enceintes ou ayant accouché. Ces chiffres alarmants révèlent l’ampleur du problème à Hô Chi Minh-Ville. Grâce à cette initiative, la ville a pu collecter des données factuelles précieuses qui ont mis en évidence la nécessité d’étendre ce modèle.

Pour une prise en charge intégrée

Forte du succès du modèle Bồ Công Anh, la ville a décidé d’étendre le dispositif en créant trois nouveaux guichets uniques dans les hôpitaux mentionnés. Ces guichets fonctionnent selon un processus fermé et interdisciplinaire. Dès qu’un patient présente des signes de violence ou d’abus, il est orienté vers une cellule spécialisée. Là, les professionnels collaborent avec le Centre de travail social - Éducation et formation professionnelle pour adolescents de la ville et les institutions concernées (santé, police, justice, associations, autorités locales) pour organiser une intervention rapide.

Si la victime a besoin d’un hébergement temporaire, elle sera dirigée vers le Centre mentionné pour bénéficier de services de soins, de thérapie et d’accompagnement social. Une fois sa santé et sa situation stabilisées, elle pourra rentrer chez elle, s’intégrer de nouveau à la communauté et bénéficier d’un suivi à long terme.

Ces modèles travaillent également en coordination avec les réseaux médicaux et juridiques pour organiser des réunions pluridisciplinaires, des conseils juridiques, des soins psychologiques et un accompagnement global.

L’inauguration a reçu le soutien d’organisations internationales telles qu’ONU Femmes, l’UNICEF, l’UNFPA, dans le cadre du projet visant à éliminer les violences faites aux femmes et aux enfants, financé par le gouvernement australien. Des organisations nationales comme PE&D, l’Association de protection des droits des enfants et Blue Dragon Children’s Foundation ont également contribué. Ce partenariat apporte non seulement des ressources mais aussi un savoir-faire international, renforçant l’ambition de faire de Hô Chi Minh-Ville une ville sûre pour toutes et tous.

Agir avec plus de détermination

Lors de la cérémonie, Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : “Hô Chi Minh-Ville, avec la population la plus dense du pays, fait face à une pression croissante sur le plan de la protection sociale. Les données du modèle Bô Công Anh sont particulièrement préoccupantes. Il est inadmissible que des jeunes femmes encore mineures tombent enceintes ou accouchent dans une ville censée être moderne. Les violences faites aux femmes et aux enfants détruisent non seulement la santé, mais aussi l’avenir de notre société".

M. Dung a salué les efforts des services dans la mise en œuvre de ces modèles et a émis plusieurs directives concrètes pour assurer leur efficacité à long terme.

Les services municipaux doivent proposer un plan de financement pour garantir le fonctionnement durable des quatre modèles ; un renforcement des ressources humaines est nécessaire, notamment dans le contexte de la fusion des provinces de Bình Duong et Bà Rịa - Vung Tàu. Le secteur de l’éducation doit élaborer des solutions pour permettre aux enfants victimes de violences physiques ou sexuelles de poursuivre leur scolarité, tout en mettant à jour les programmes d’éducation sexuelle; le secteur culturel et médiatique doit contrôler les contenus de communication pour éliminer les stéréotypes sexistes et se conformer à la loi modifiée sur la prévention des violences familiales.

Les services de police et de justice doivent désigner des représentants pour coopérer au sein des modèles, garantissant ainsi l’accès à la justice pour les victimes ; le Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville est appelé à mobiliser ses organisations membres pour soutenir le modèle et renforcer la mobilisation des ressources.

Le vice-président a souligné que la violence de genre est un problème omniprésent et complexe, qui s’exerce dans toutes les sphères (familiale, scolaire, professionnelle et numérique). Par conséquent, aucune institution ne peut agir seule. Il a appelé à une coordination multisectorielle, cohérente et durable.

Vers une ville sans violence

À travers cette inauguration et le séminaire spécialisé, les participants ont pris conscience de l’importance des modèles intégrés dans la prévention et la réponse aux violences de genre. À l’avenir, l’élargissement du modèle, la formation de personnel qualifié, l’amélioration des processus d’intervention et la coopération intersectorielle seront les leviers essentiels pour rendre Hô Chi Minh-Ville plus sûre, plus équitable et plus humaine.

Les citoyens ayant besoin d’aide peuvent appeler la ligne directe du modèle (19 00 54 55 59, disponible 24h/24 et 7j/7) ou se rendre directement dans l’un des quatre hôpitaux partenaires : Hùng Vuong, Pédiatrique 1, Pédiatrique de la ville et Orthopédie de Hô Chi Minh-Ville.

