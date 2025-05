Le président français Emmanuel Macron rencontre des étudiants à Hanoi

Le président français, Emmanuel Macron, son épouse et la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuân, ont visité le 27 mai l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), créée en vertu des accords bilatéraux signés en 2009 et 2018.

Se disant heureux de rencontrer de jeunes intellectuels vietnamiens, le président français a souligné que l’éducation constitue un pilier essentiel des relations franco-vietnamiennes. Il a salué l’USTH, classée cinquième au Vietnam pour ses publications scientifiques, et connue pour ses coopérations scientifiques et technologiques avec des établissements de recherches français.

Emmanuel Macron a rappelé qu’à ce jour, plus de 15.000 ingénieurs, 3.000 médecins et des milliers de juristes vietnamiens avaient été formés en France. Il a annoncé la signature prochaine d’un nouvel accord éducatif pour renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Il a également insisté sur l’importance des coopérations visant la paix et la prospérité commune. Il a souligné la nécessité de promouvoir le développement de l’éducation, des sciences et des technologies, de l’innovation, de la santé et de la défense. Le président français a en outre appelé à une croissance économique verte et durable, avec une neutralité carbone d’ici 2050, et à une production respectueuse de l’environnement. Selon lui, c’est aussi l’axe de la coopération Vietnam-France.

Abordant les technologies de pointe, il a exprimé le souhait de la France de coopérer avec le Vietnam dans l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, le numérique, la robotique et l’automatisation, tout en soulignant l’engagement français à soutenir la formation des talents vietnamiens. D’ici 2030, la France prévoit de doubler les échanges d’étudiants entre les deux pays.

Lors de l’échange, le président a répondu aux questions des étudiants sur la transformation technologique, les compétences des jeunes, l’accompagnement des étudiants en France et la coopération en architecture.

Il a encouragé les étudiants à cultiver l’auto-apprentissage, l’esprit critique et l’intégrité scientifique, en se fondant sur des valeurs humanistes.

À cette occasion, le président Emmanuel Macron et la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân ont procédé à une cérémonie pour lancer la construction de l’usine VNVC - la plus grande usine de vaccins du Vietnam - située dans la zone industrielle de Phu An Thanh (province de Long An au Sud), avec un investissement initial de 2.000 milliards de dôngs.

L’usine est conçue pour répondre aux normes les plus strictes en matière de Bonnes pratiques de fabrication (BPF), selon les exigences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Union européenne (UE) et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Prévue pour une entrée en service fin 2027, l’usine produira des vaccins de haute qualité sous licence Sanofi, destinés au marché vietnamien et à l’exportation vers d’autres pays dans la région.

