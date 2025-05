Indice de compétitivité provinciale, moteur caché

Depuis deux décennies, l’indice de compétitivité provinciale (PCI) s’est imposé comme un outil incontournable pour évaluer la qualité de la gouvernance économique des 63 provinces et grandes villes vietnamiennes.

>> Quang Ninh reste la localité la plus compétitive pour la septième année

>> Compétitivité : Quang Ninh, leader national

>> Long An connaît un bond en matière d'indice de compétitivité provinciale

>> Hai Phong arrive en tête de l’Indice de compétitivité provinciale 2024

Photo : ST/CVN

Né en 2005 d’une collaboration entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le PCI traduit en chiffres la performance des autorités locales dans la gestion économique.

Au fil des ans, cet indice est devenu un véritable espace de dialogue entre les entreprises et les décideurs locaux. Le PCI offre aux entreprises un canal pour exprimer leurs réalités, et aux autorités une occasion d’écouter et d’agir.

Initialement fondé sur des critères fixes, le PCI a évolué pour intégrer les nouveaux défis économiques du pays. Face à la nécessité d’innovation et de compétitivité, l’indice s’adapte régulièrement, en relevant ses standards, comme l’a souligné Dâu Anh Tuân, secrétaire général adjoint de la VCCI.

"Le Parti, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont récemment adopté deux résolutions majeures: la résolution 66, consacrée à l’élaboration et à l’application du droit, et la résolution No68, visant à soutenir le développement du secteur privé. Le PCI joue un rôle clé en mesurant concrètement la mise en œuvre de ces politiques sur le terrain. Il fait ainsi office de porte-voix pour la communauté entrepreneuriale, qui s’appuie sur cet indicateur pour formuler ses attentes et suivre les avancées dans l’application des réformes", explique-t-il.

L’édition 2024 reflète ainsi une transformation profonde, avec une évaluation qui englobe désormais des aspects variés: accès au foncier, formation de la main-d’œuvre, cadre juridique, sécurité, infrastructures industrielles et énergétiques. Cette approche globale, mêlant réformes administratives et développement infrastructurel, témoigne d’une volonté claire d’améliorer durablement l’environnement des affaires au niveau local.

"Depuis 2016, la qualité de la gouvernance économique s’améliore régulièrement, fruit de la persévérance réformatrice des provinces", estime Pham Tân Công, président de la VCCI.

Ville portuaire dynamique, Hai Phong se distingue en 2024 en remportant la tête du classement PCI, ainsi que les indices de réforme administrative et de satisfaction des citoyens envers les services publics. Un modèle de réussite apprécié des investisseurs étrangers.

Photo : CT/CVN

"Les autorités municipales nous ont apporté un soutien considérable, notamment pour les procédures d’investissement et la mise en œuvre de notre projet. Cela a facilité la construction et la production dans notre usine. Les programmes d’amélioration des compétences organisés en collaboration avec les autorités locales permettent de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et abondante, indispensable au développement de l’entreprise", confirme Akira Kuei, directeur adjoint de production de USI Vietnam, une entreprise implantée dans la zone industrielle de Nam Dinh Vu.

"L’évaluation PCI s’est étendue à toutes les provinces, qui ont réalisé d’importants progrès pour créer un environnement favorable aux affaires", observe de son côté Thân Duc Viêt, directeur général de la Compagnie générale d’habillement N°10, qui est engagée dès les premières années dans les enquêtes PCI.

À l’heure où le gouvernement un investissement plus équilibré entre secteurs, les provinces redoublent d’efforts pour innover dans leur gestion économique. Après 20 ans de réformes constantes, le PCI entre dans une nouvelle phase. Il clôt un cycle d’améliorations et s’ouvre à une ère où gouvernance efficace et innovation créative seront clés pour stimuler la croissance.

La communauté des entreprises attend que le PCI continue à faire entendre ses préoccupations auprès des autorités, pour accélérer les réformes et améliorer l’environnement des affaires dans les années à venir.

VOV/VNA/CVN