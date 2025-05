Des médecins vietnamiens réussisent une opération cardiaque in utero

Des spécialistes en intervention fœtale et des cardiologues pédiatriques de l’hôpital Tu Du et de l’Hôpital pédiatrique n°1, à Hô Chi Minh-Ville (Sud) ont réalisé avec succès mercredi 28 mai, une intervention cardiaque in utero complexe sur le fœtus de 22 semaines d’une patiente singapourienne.