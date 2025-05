La Norvège promet de soutenir la transition énergétique du Vietnam

>> Accélérer la transition énergétique propre : le Vietnam réduit les droits sur le GNL

>> L’UE et la France s’engagent à accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique

>> La France est prête à soutenir le Vietnam dans sa transition énergétique, selon Emmanuel Macron

Photo : VNA/CVN

Lors de ce séminaire intitulé "Soutenir la transition énergétique du Vietnam", co-organisé par l’Autorité de l’électricité (ministère de l’Industrie et du Commerce) et l’ambassade de Norvège, l’ambassadrice a déclaré que, d’après l’expérience norvégienne, ce processus nécessite la participation de toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé.

Trân Hoài Trang, directeur adjoint de l’Autorité de l’électricité, a déclaré que le Vietnam est confronté à d’importants défis en matière de transition énergétique.

Cependant, le pays perçoit également des opportunités évidentes en matière de développement durable.

Par conséquent, le développement des énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire, est une voie incontournable pour garantir la sécurité énergétique, respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique, a-t-il ajouté.

Hagsung Kim, vice-président exécutif du développement commercial et des solutions numériques chez DNV (République de Corée), entreprise fournissant des services d’assurance qualité en matière de sécurité et de gestion des risques, ainsi que des services à l’industrie, a déclaré que le programme de développement énergétique du Vietnam et la transition énergétique rapide ouvrent un vaste champ d’innovation et de créativité.

DNV combinera sa profonde expertise technique et ses solutions numériques avancées pour accompagner l’industrie vietnamienne, a indiqué le responsable.

Dans le secteur des énergies renouvelables, l’entreprise a soutenu une série de projets d’énergie terrestre, proche du rivage et solaire au Vietnam. Elle participe à l’évaluation technique, à la supervision de la construction, aux études de faisabilité, à l’évaluation de la production d’énergie et aux campagnes de mesure pour les projets éoliens offshore. Elle agit également en tant qu’organisme de certification et d’inspection pour les sous-stations offshore construites au Vietnam, au service de projets éoliens offshore internationaux.

Lors du séminaire, les délégués ont également présenté les dernières avancées sur les technologies clés telles que l’énergie éolienne offshore, l’hydrogène, les technologies de captage du carbone, le stockage de l’énergie et la gestion des risques numériques, présentées par des experts nationaux et étrangers.

VNA/CVN