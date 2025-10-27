Une compagnie aérienne sud-coréenne ouvre trois nouvelles lignes vers le Vietnam

La Compagnie aérienne sud-coréenne Parata Air a annoncé le 27 octobre l'expansion significative de son réseau international avec l'ouverture prochaine de cinq nouvelles liaisons, dont trois desserviront des destinations clés au Vietnam : Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc et deux vers le Japon.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Dès le 17 novembre, Parata Air inaugurera des vols réguliers vers Dà Nang et Phu Quôc, au Vietnam, ainsi que vers Narita, au Japon. Une semaine plus tard, le 24 novembre, la compagnie étendra son offre avec des liaisons vers Osaka et Nha Trang, renforçant ainsi sa présence en Asie.

Pour soutenir cette croissance rapide, Parata Air a activement renforcé sa flotte, intégrant de nouveaux appareils chaque mois depuis juillet. Cette augmentation ciblée de sa capacité opérationnelle vise à établir une infrastructure stables, essentielle à l’élargissement de son réseau international.

Pour séduire ses voyageurs, Parata Air dévoile une gamme de services sur mesure, pensés pour répondre aux attentes de chacun. Sur ses vols très prisés vers le Japon (Narita et Osaka), la compagnie offre un supplément de 5kg de bagages enregistrés gratuits pour les vols aller-retour. Pour les destinations vietnamiennes (Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc), uune assurance voyage gratuite est incluse, garantissant sérénité et sécurité aux passagers.

Parata Air étend également son service de repas gratuits pour enfants jusqu'à la fin de l'année pour les vols vers Dà Nang et Phu Quôc. À l’image de la boisson signature "Peach on Board", plébiscitée sur les vols intérieurs, les vols internationaux vers le Vietnam proposeront une portion gratuite de frites aux boulettes de viande, d’une valeur de 8.900 wons, pour le plaisir des petits et des grands.

"Nous avons minutieusement analysé les attentes et besoins de chaque type de voyageur pour adapter nos services aux spécificités de chaque destination", explique un représentant de Parata Air. Le confort des sièges et l’attention irréprochable du personnel de cabine, déjà salués sur les vols domestiques, promettent de faire des nouvelles liaisons internationales une expérience d’exception.

À l'occasion du lancement de ces liaisons, Parata Air propose des offres promotionnelles attractives. Les vols aller-retour vers le Japon sont disponibles à partir de 44.000 wons, tandis que ceux vers le Vietnam sont proposés à partir de 64 600 wons (prix total pour un aller simple). Tous les détails sur les horaires et itinéraires sont disponibles sur le site officiel de Parata Air.

