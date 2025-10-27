47e Sommet de l’ASEAN

Les États-Unis et le Vietnam explorent le potentiel de coopération dans divers domaines

Le 27 octobre, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a annoncé qu’en marge du 47 e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, tenus à Kuala Lumpur (Malaisie), le 26 octobre, le ministre Nguyên Hông Diên avait eu une rencontre de travail avec Jacob Helberg, sous-secrétaire d’État américain à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement.

>> Renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis

>> Vers un accord commercial réciproque entre le Vietnam et les États-Unis

Photo : BCT/CVN

Lors de cette rencontre, le ministre Nguyên Hông Diên et le sous-secrétaire Jacob Helberg ont discuté de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que des domaines présentant un fort potentiel de développement.

Jacob Helberg a exprimé son intérêt pour la coopération dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), du renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement et du développement des nouvelles sources d’énergie.

Le ministre Nguyên Hông Diên a affirmé que l’intelligence artificielle (IA) n’est pas seulement une technologie, mais un moteur essentiel pour accroître la productivité et la compétitivité nationale. Le Vietnam souhaite donc développer une coopération concrète dans ce domaine, associée à la formation, à l’établissement de normes et au transfert de technologies.

En ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement, le ministre a souligné que le Vietnam mettait en œuvre de nombreux programmes et politiques visant à diversifier les sources d’approvisionnement en intrants pour les secteurs de production.

Dans le domaine de l’énergie, il a proposé que les États-Unis continuent à soutenir le Vietnam dans le développement de nouvelles sources d’énergie et d’énergies renouvelables à grande échelle, en lien avec des mécanismes de financement vert et des transferts technologiques.

Par ailleurs, le ministre Nguyên Hông Diên a exprimé les inquiétudes du Vietnam concernant la décision de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) de ne pas reconnaître l’équivalence pour douze pêcheries importantes du pays. Cette décision menace les moyens de subsistance de centaines de milliers de travailleurs et affecte gravement la position internationale du secteur vietnamien de la pêche, tout en réduisant les choix et les approvisionnements pour les consommateurs américains.

Le ministre a également proposé que les États-Unis examinent rapidement la demande du Vietnam visant à reconnaître son statut d’économie de marché et à retirer le pays des listes D1 et D3 qui restreignent l’exportation de produits technologiques de pointe. La partie américaine a pris note et assuré qu’elle examinerait attentivement cette demande.

À la fin de la réunion, les deux parties sont convenues de charger les services techniques d’étudier concrètement les possibilités et les plans de coopération, afin de poursuivre les discussions à l’avenir.

VNA/CVN