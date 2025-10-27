Les entreprises du numérique se dotent d’une carte pour mieux se positionner

L’Association vietnamienne des logiciels et services informatiques (VINASA) vient de lancer la Carte des entreprises du numérique du Vietnam (VINASA Tech Map), une première dans le pays. Cet outil vise à aider les entreprises à se situer dans leur domaine d’activité, à élaborer leurs stratégies et à orienter leur développement.

Inspirée de la méthode Magic Quadrant du cabinet Gartner, la carte a été adaptée aux réalités vietnamiennes. Elle couvre 23 domaines regroupés en cinq catégories: développement technologique et plateformes, solutions de gestion, solutions sectorielles, services numériques et start-up du numérique. Les secteurs représentés vont des infrastructures numériques aux technologies émergentes comme l’intelligence artificielle et la blockchain, jusqu’aux services pour l’e-commerce, la logistique, la santé ou l’agriculture.

"La carte technologique de la VINASA repose sur une méthodologie internationale. Elle classe 81 entreprises exemplaires en quatre groupes stratégiques: les pionnières, les solides, les exploratrices et celles à avantage sectoriel. Cet outil permettra aux entreprises de mieux se positionner, et aux investisseurs de choisir plus efficacement leurs partenaires", informe Nguyên Van Khoa, président de la VINASA.

"L’évaluation repose sur deux axes: la vision et la capacité d’exécution, chacun comportant cinq critères. Les informations proviennent des dossiers des entreprises, des entretiens et des analyses d’experts", précise Lâm Quang Nam, vice-président de l’association.

"Le projet marque une étape importante pour renforcer le lien entre les entreprises technologiques et les autorités publiques. Le développement du pays repose sur la science, la technologie et l’innovation. Les entreprises vietnamiennes doivent en être les moteurs", souligne Bùi Hoàng Phuong, vice-ministre des Sciences et des Technologies.

Mise en œuvre dès 2025, la carte du numérique constituera une base de données ouverte et évolutive, offrant une vue d’ensemble du potentiel technologique national et contribuant à renforcer la transparence du marché numérique vietnamien.

