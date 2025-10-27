United Airlines reprend la desserte de Hô Chi Minh-Ville après huit ans

United Airlines a officiellement relancé lundi 27 octobre au matin sa ligne reliant les États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, suspendue en 2017.

Photo : DLHCM/CVN

Son premier vol (UA153) à destination de Los Angeles a décollé à 06h30, heure locale.

Le vol, opéré par un Boeing B787-9 Dreamliner, a été accueilli à l’aéroport international de Tân Son Nhât par un traditionnel salut à l’eau

La ligne devrait être exploitée quotidiennement par le Boeing B787-9 Dreamliner, avec une escale à Hong Kong, reliant Hô Chi Minh-Ville à Los Angeles et San Francisco.

Patrick Quayle, vice-président principal du réseau et des alliances mondiales de United Airlines, a déclaré que la compagnie aérienne développe de nouvelles lignes uniques afin d’améliorer les possibilités de transport des passagers.

Il a également souligné que les visiteurs de Hô Chi Minh-Ville pourront découvrir des sites emblématiques tels que l’Opéra de Sài Gon, la cathédrale Notre-Dame et la gastronomie locale.

United Airlines a été la première compagnie aérienne américaine à opérer des vols directs vers le Vietnam, lançant son premier service vers Hô Chi Minh-Ville en décembre 2004.

Après huit ans d’interruption, United Airlines est désormais la seule compagnie aérienne américaine à desservir Hô Chi Minh-Ville.

Cette reprise intervient alors que le Vietnam et les États-Unis se sont entendus dimanche 26 octobre sur un cadre pour un accord commercial réciproque, juste et équilibré entre les deux pays.

VNA/CVN