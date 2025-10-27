XIVe Congrès national du Parti

Une ''harmonie'' entre la croissance du PIB et le développement humain

Dans sa nouvelle orientation de développement, le Vietnam affirme que la croissance économique doit toujours aller de pair avec l’amélioration de la qualité de vie de la population.

La position consistant à ne pas sacrifier le progrès et l’équité sociale au profit d’une croissance du PIB à tout prix est réaffirmée dans le projet de Rapport politique présenté au XIVe Congrès national du Parti, traduisant la volonté constante du pays de poursuivre une voie de développement centrée sur l’être humain - à la fois acteur, moteur et finalité du développement.

PIB et IDH : deux piliers indissociables

Le projet de Rapport politique du Comité central du Parti (XIIIe mandat) fixe pour la période 2026-2030 un objectif de croissance moyenne du PIB d’au moins 10% par an, portant le PIB par habitant à environ 8.500 dollars d’ici 2030. Parallèlement, les indicateurs de développement humain sont précisés : indice de développement humain (IDH) de 0,78, espérance de vie moyenne de 75,5 ans, dont 68 ans en bonne santé, et réduction du taux de pauvreté de 1 à 1,5% par an selon le nouveau seuil de pauvreté multidimensionnelle.

Ces objectifs traduisent une approche du développement dépassant le cadre strictement économique. Pour le Vietnam, la croissance ne se limite pas à l’expansion de la production ou à l’augmentation du PIB, mais doit également refléter le progrès social, le niveau d’instruction et l’état de santé de la population - autant de composantes essentielles de l’IDH.

Des progrès remarquables en matière de développement humain

Selon le Rapport sur le développement humain 2025 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’IDH du Vietnam a atteint 0,766 en 2023, classant le pays 93ᵉ sur 193 États et territoires et le plaçant dans la catégorie des pays à développement humain élevé, avec 14 rangs gagnés par rapport à 2022. Entre 1990 et 2023, l’IDH du Vietnam est passé de 0,499 à 0,766 – une progression de plus de 53%, illustrant les efforts constants pour améliorer la qualité de vie et assurer la justice sociale.

Dans le même temps, le taux de pauvreté a chuté de manière spectaculaire : de 58,1% en 1993 à 1,93% en 2024. Si l’on inclut les ménages proches du seuil de pauvreté, le taux global n’est plus que de 4,06%. Le Vietnam a été le premier pays d’Asie à adopter une norme de pauvreté multidimensionnelle, prenant en compte non seulement le revenu mais aussi l’accès aux services sociaux de base : santé, éducation, logement, eau potable, assainissement et information. À ce jour, le pays a révisé huit fois cette norme, à chaque fois dans le sens d’un relèvement du niveau de vie minimal.

L’amélioration de l’IDH se manifeste également à travers les domaines de la santé et de l’éducation. L’espérance de vie moyenne des Vietnamiens est passée de 38 ans en 1945 à 74,5 ans aujourd’hui. Le système de santé s’est considérablement développé avec près de 432.000 professionnels, un ratio de 14 médecins pour 10.000 habitants et plus de 1.600 hôpitaux à travers le pays. Le Vietnam vise à instaurer la gratuité des soins médicaux pour l’ensemble de la population entre 2030 et 2035.

Dans le domaine éducatif, le gouvernement mettra en œuvre à partir de l’année scolaire 2025–2026 une politique de gratuité des frais de scolarité pour plus de 22 millions d’élèves du secteur public, de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire. Les élèves du secteur privé bénéficieront d’une subvention équivalente au niveau des frais du public. Cette mesure ambitieuse constitue une avancée majeure en faveur de l’égalité des chances et du développement du capital humain.

Le développement au service de l’être humain

Depuis de nombreuses années, le Vietnam place l’être humain au centre de toutes ses politiques. La devise adoptée par le XIIIe Congrès du Parti l’exprime clairement : "Le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait, le peuple contrôle, le peuple supervise et le peuple bénéficie des fruits du développement".

La population n’est pas seulement un acteur du développement, elle en est également la principale bénéficiaire.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les résolutions du Bureau politique doivent être traduites en programmes d’action concrets, résolus et efficaces, les résultats réels étant le véritable critère d’évaluation. Il a rappelé la parole du Président Hô Chi Minh : "Tous les avantages sont pour le peuple, tous les pouvoirs appartiennent au peuple", réaffirmant ainsi la vocation profondément humaniste d’un État du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les enseignements de l’expérience internationale

Dans de nombreux pays, une forte croissance du PIB ne s’accompagne pas nécessairement d’une amélioration de l’IDH, signe d’un déséquilibre entre développement économique et progrès social. Les causes résident souvent dans des modèles de croissance non durables, fondés sur l’exploitation excessive des ressources naturelles ou une main-d’œuvre bon marché, ce qui maintient les revenus à un niveau bas et accentue les inégalités.

Quand les investissements se concentrent dans de grands projets d’infrastructure au détriment des services publics comme la santé ou l’éducation, les fruits de la croissance ne sont pas équitablement répartis et l’IDH stagne.

Le Vietnam a choisi une voie différente : celle d’une croissance inclusive et durable, où l’économie est un moyen, et le bien-être social la finalité.

Vers un nouveau modèle de croissance

Le projet de Rapport politique du XIVe Congrès national du Parti précise que le Vietnam s’attachera à bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, tout en faisant du secteur privé l’un des moteurs essentiels du développement. Quatre transitions majeures guideront cette stratégie : transition numérique, transition verte, transition énergétique et transition du capital humain.

Le pays s’emploiera également à parfaire son cadre institutionnel, attirer et valoriser les talents, et à développer de nouvelles forces productives adaptées aux tendances mondiales. Ces orientations visent à accélérer la croissance du PIB tout en renforçant le développement humain, jetant les bases d’un Vietnam prospère, puissant et heureux à l’horizon 2045.

Faire progresser le PIB et l’IDH de concert n’est pas un simple slogan, mais bien un choix stratégique du Vietnam sur la voie du développement durable. Cette "harmonie" entre les deux indicateurs illustre une philosophie profondément humaniste : le but ultime de l’État et du Parti est d’apporter au peuple la prospérité et le bonheur, pierre angulaire d’un avenir durable pour la nation.

