Hanoï

Quelque 500.000 visiteurs attendus chaque jour à la Foire d'Automne 2025

La première Foire d'Automne 2025, ouverte au public du 26 octobre au 4 novembre à Hanoï, a suscité un engouement immédiat dès sa première journée, créant une atmosphère de vive animation et de dynamisme palpable.

Photo : VNA/CVN

Mme Lê Minh Ngoc, résidente de Thanh Xuan, à Hanoï, a exprimé sa satisfaction : "Ma famille a été particulièrement séduite par la qualité supérieure et l'origine garantie de la majorité des produits exposés. Nous privilégierons notamment les gammes écologiques et propres qui inspirent une grande confiance aux consommateurs".

Cet avis est partagé par Bùi Nguyên Hoàng Anh, de Kim Nguu, Hanoï, qui s'est dit impressionné par l'ampleur de l'événement ainsi que par l'agencement moderne et rigoureux des stands. Tous les articles présentés sont des produits vietnamiens de haute qualité, avec une mise en valeur très réussie des produits agricoles, alimentaires et artisanaux. Il a formulé le vœu que de telles foires soient organisées plus fréquemment afin d'offrir aux consommateurs davantage d'opportunités d'accéder à des produits nationaux d'excellence.

Au-delà de la consommation, la foire est également perçue comme un catalyseur du développement économique. Lê Ngoc Anh, de la société Lê Gia de Thanh Hoa, a exprimé l'espoir que les sessions de promotion commerciale, orchestrées par le ministère de l'Industrie et du Commerce, permettraient aux entreprises d'explorer de nouvelles pistes d'exportation vers divers marchés internationaux.

Mme Nguyên Thi Hanh, directrice de la sarl SH, a salué l'importante fréquentation de la foire, ainsi que le professionnalisme de la communication et de l'organisation. Sa société espère que les ao dài (tuniques fendue tradtionnelle des Vietnamiennes) de Huê et les articles artisanaux locaux gagneront en notoriété grâce à cette vitrine.

Les visiteurs de cette première Foire d'Automne 2025 ne s'y limitent pas à l'acquisition de produits vietnamiens de haute qualité ; ils y viennent également pour découvrir la richesse et la diversité de la cuisine, de la culture et de l'art des 34 villes et provinces représentées.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Connecter les hommes avec la production et les affaires", cette foire se positionne comme un événement économique et culturel d'envergure, à la fois nationale et internationale. Elle vise à honorer les produits et marques emblématiques de l'identité vietnamienne, contribuant ainsi significativement à stimuler la consommation intérieure et à dynamiser les échanges commerciaux, les investissements et l'intégration internationale.

Décrite comme un "super-salon", la foire s'organise à une échelle sans précédent, avec cinq zones thématiques et près de 3.000 stands. Cet événement majeur constitue en outre un pont essentiel pour les entreprises vietnamiennes désireuses de renforcer leur intégration économique internationale, d'échanger des expériences et de bénéficier de transferts de technologie, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l'économie verte et de l'économie circulaire.

Le comité d'organisation a d'ailleurs souligné l'ampleur inédite de cette manifestation, avec une surface d'exposition de plus de 130.000 m2 et une estimation de 500.000 visiteurs attendus chaque jour.

VNA/CVN