Vietnam - Cambodge : coopération en matière de sécurité publique

Le ministre de la Police, le général Luong Tam Quang, et le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Cambodge, Sar Sokha, ont coprésidé, février 19 février à Hanoï, une conférence pour évaluer la coopération entre les deux ministères en 2024 et établir leur plan de collaboration pour 2025.

>> Vietnam - Cambodge : entretien entre les deux chefs de l’organe législatif

>> Inauguration à Phnom Penh d'un ouvrage symbolisant l'amitié Vietnam - Cambodge

>> Collaboration Vietnam - Cambodge pour les Monuments de l’Amitié entre les deux pays

>> Les entreprises vietnamiennes au Cambodge réaffirment son engagement pour un Vietnam prospère

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont souligné la régularité de leurs échanges d’informations sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, ainsi que leur coordination pour garantir la sécurité des événements politiques majeurs et des visites de haut niveau. Elles ont également salué l’organisation réussie de la première conférence annuelle des ministres de la Police et de l'Intérieur du Cambodge, du Laos et du Vietnam en mars 2024 à Dà Nang.

Elles ont également rappelé leur collaboration efficace dans la gestion des questions frontalières, contribuant à la protection des acquis et à la promotion des efforts de démarcation et de bornage de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge.

Face à la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la fraude en ligne, les deux ministères ont renforcé l’échange d’informations via des lignes directes et amélioré l’efficacité des bureaux de liaison frontaliers (BLO). Leur coopération pour la recherche des fugitifs à l'étranger via des canaux diplomatiques, INTERPOL, ASEANAPOL et les polices des localités frontalières, a également porté ses fruits, ont estimé les deux parties.

Pour 2025, elles ont convenu d’intensifier la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la criminalité liée à la haute technologie, les fraudes en ligne, les jeux d’argent illégaux, tout en poursuivant leur coordination dans les cadres multilatéraux.

À l’issue de la conférence, Luong Tam Quang et Sar Sokha ont signé le plan de coopération 2025 entre les deux ministères.

VNA/CVN