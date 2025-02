L’Assemblée nationale clôt sa 9e session extraordinaire à Hanoï

La XV e Assemblée nationale (AN) a conclu sa 9 e session extraordinaire mercredi 19 février, marquant une étape importante dans les efforts de réformes législatives et de restructuration administrative du pays.

L’événement a vu la participation de personnalités politiques de premier plan, dont le secrétaire général du Parti, Tô Lâm ; le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ; ainsi que de nombreux anciens dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie.

Lors de la cérémonie de clôture, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a déclaré que la session, qui a duré six jours et demi, a adopté de nombreuses lois et résolutions visant à réorganiser l’appareil d’État et à accélérer le développement socio-économique.

Les textes législatifs approuvés comprenaient des amendements à la loi sur l’organisation du gouvernement, à la Loi sur l’organisation des collectivités locales, à la Loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale et à la loi sur la promulgation de documents juridiques. En outre, des mécanismes et des politiques spéciaux pour des projets clés ont également été approuvés lors de la session.

Le plus haut législateur a décrit cela comme une étape importante dans l’élaboration de lois, ce qui est crucial pour la réorganisation du système politique ainsi que pour l’élimination rapide des goulots d’étranglement afin de terminer les infrastructures et de capitaliser sur les ressources existantes pour le développement local et national.

Changements de personnel importants

Il a souligné que le travail du personnel a été effectué conformément aux politiques du Parti et de l’État et a abouti à un consensus parmi les députés, ajoutant que la session a été témoin de changements de personnel importants, avec la nomination de deux nouveaux vice-présidents de l’Assemblée nationale et de deux vice-Premiers ministres pour le mandat 2021-2026.

En outre, l’Assemblée nationale a élu un député au Comité permanent de l’AN et les chefs de six commissions de l’Assemblée nationale, tandis que quatre ministres ont été confirmés après la nomination du Premier ministre.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a félicité les députés pour leurs discussions approfondies, notant que la nouvelle législation a été élaborée pour être plus concise et compréhensible.

Les réformes visent à éliminer les obstacles qui entravent le développement du pays, a-t-il souligné, affirmant que la mise en œuvre de ces réformes nécessitera un suivi et des conseils étroits pour garantir son efficacité.

Il a exprimé sa gratitude pour la direction étroite du Comité central du Parti, la coopération opportune et efficace du gouvernement, du Premier ministre, du Comité central du Front de la Patrie, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême ainsi que des agences et organisations concernées, la couverture médiatique et la coopération des ministères, des agences centrales et de Hanoi, qui ont contribué à assurer le bon déroulement et la sécurité de la session.

Soulignant le succès de la neuvième session extraordinaire, le président de l’Assemblée nationale a exhorté tous les organismes, unités et localités concernés à mettre en œuvre rapidement les résultats de la session avec une approche proactive, créative et décisive.

Le plus haut législateur a demandé au gouvernement d’élaborer des plans et des documents détaillés pour mettre en œuvre les lois et résolutions adoptées par l’Assemblée nationale.

Il a souligné la nécessité pour les organismes de réviser et de modifier rapidement les dispositions juridiques spécifiques concernant la restructuration de l’appareil organisationnel du système politique. En outre, il a exhorté toutes les parties concernées, y compris les députés, à poursuivre leurs préparatifs pour la neuvième session de l’Assemblée nationale.

Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti et avec l’effort collectif du système politique, et la solidarité et les efforts conjoints du peuple, de l’armée, des entreprises et des Vietnamiens d’outre-mer, le pays surmonterait tous les défis et atteindrait avec succès les objectifs fixés pour 2025 et au-delà.

