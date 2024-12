Collaboration Vietnam - Cambodge pour les Monuments de l’Amitié entre les deux pays

La 7e réunion entre le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie cambodgienne, portant sur la mise en œuvre des projets de construction, de restauration et de rénovation des Monuments de l'Amitié Vietnam - Cambodge au Cambodge et les orientations futures, a eu lieu le 29 décembre à Hô Chi Minh-Ville.