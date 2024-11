Inauguration à Phnom Penh d'un ouvrage symbolisant l'amitié Vietnam - Cambodge

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, en visite officielle au Cambodge, et la présidente de l'AN du Cambodge Samdech Khuon Sudary ont coprésidé, le 21 novembre à Phnom Penh, la cérémonie d'inauguration du bâtiment administratif de l'AN du Cambodge.

Cet ouvrage symbolise la solidarité et l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge, un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au Parti, à l'État et au peuple cambodgiens, à l'occasion de la visite d'État au pays du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, en juillet 2017. La construction du bâtiment a commencé en décembre 2021.

Trân Thanh Mân a souligné que cet événement était une joie partagée entre les deux AN et les deux peuples. Il a remercié la partie cambodgienne et les organes concernés vietnamiens pour leur coordination étroite et efficace dans la conception, la construction et l'achèvement du bâtiment. Ce bâtiment aidera l'Assemblée nationale du Cambodge à mieux s'acquitter de ses fonctions et tâches.

Pour sa part, Khuon Sudary a exprimé sa plus profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour leur soutien à la construction du bâtiment pour le Cambodge.

Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un symbole de l'amitié et de la solidarité étroites, durables et à longue terme entre le Cambodge et le Vietnam, qui existent depuis longtemps et constituent également une preuve pratique de l'esprit de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et durable et à long terme" des deux pays.

Khuon Sudary a déclaré que ce nouveau bâtiment administratif satisfaisait les besoins pratiques de l'AN du Cambodge, contribuant notamment à la réforme administrative et au développement des ressources humaines.

