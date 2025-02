Les entreprises vietnamiennes au Cambodge réaffirment son engagement pour un Vietnam prospère

Le D r. Heng LiHong, membre du Comité permanent de l'Association des entrepreneurs vietnamiens d'outre-mer et vice-président et secrétaire général de l'Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), a réaffirmé son engagement à accompagner, contribuer et promouvoir l'esprit patriotique pour bâtir un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère.

>> Un journal argentin salue la politique étrangère du Vietnam

>> Félicitations à l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam

>> 95 ans du PCV : promouvoir la force de la grande union à l’ère d’ascension nationale

À l'occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2025), le Dr. Heng LiHong, membre du Comité permanent de l'Association des entrepreneurs vietnamiens d'outre-mer (Business Association of Overseas Vietnamese - BAOOV) et vice-président et secrétaire général de l'Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), a réaffirmé son engagement à accompagner, contribuer et promouvoir l'esprit patriotique pour bâtir un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Dans l'ambiance chaleureuse du Nouvel An lunaire 2025, il a exprimé son soutien aux orientations du Parti, notamment dans la lutte contre la corruption et la rationalisation de l'appareil d'État. Il considère ces réformes comme une nécessité immédiate mais aussi une stratégie à long terme pour assurer un développement durable et une intégration réussie du pays.

Selon lui, la lutte contre la corruption reflète la détermination politique du Parti et représente un engagement fort envers le peuple pour une société plus équitable, démocratique et civilisée. Grâce à son leadership solide, le Parti communiste du Vietnam continuera à guider le pays vers un avenir prospère.

En tant que leader de la VCBA, le Dr. Heng LiHong a émis son espoir que le Parti poursuivrait son soutien aux entreprises vietnamiennes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, notamment au Cambodge.

Il s'est déclaré convaincu qu'avec des politiques adéquates, le Vietnam atteindrait son objectif de devenir un pays développé d'ici 2045 et renforcerait sa position sur la scène régionale et internationale.

VNA/CVN