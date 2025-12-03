Vietnam - Laos

La visite d'État du secrétaire général Tô Lâm contribue à promouvoir les liens bilatéraux

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm et son épouse, accompagnés d'une délégation de haut niveau, ont conclu avec succès leur visite d'État au Laos. Lors de son séjour, le dirigeant vietnamien a assisté à une cérémonie commémorant le 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos et a coprésidé une réunion de haut niveau entre le PCV et le Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL).

Il s’agissait de la première visite d’État au Laos de Tô Lâm en qualité du secrétaire général du PCV. Les deux parties ont réaffirmé la volonté de renforcer leurs relations bilatérales en y ajoutant une nouvelle dimension «Amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération globale et lien stratégique». Cette mise à niveau vise à injecter un nouvel élan et à affirmer une vision commune pour un développement durable, l'autosuffisance et la prospérité des deux nations.

Les échanges ont souligné le renforcement de la coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité, tout en donnant une priorité particulière à l’économie. Les deux Parties ont convenu d’accélérer les projets majeurs de connexion économique, notamment les infrastructures de transport, l’énergie, le commerce, l’investissement et la formation des ressources humaines. De nombreux secteurs tels que l’éducation, la culture, l’agriculture ou encore les échanges entre populations ont également connu des avancées positives.

Douze documents de coopération ont été signés dans des domaines essentiels, couvrant des domaines stratégiques tels que la défense, la sécurité, la santé, l'éducation, les finances, les banques et les infrastructures. Ces accords jettent les bases juridiques nécessaires pour approfondir la coopération dans la nouvelle phase.

Lors de son discours prononcé à l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos, Tô Lâm a présenté la nouvelle pensée de « lien stratégique » développée autour de trois axes : connexion bilatérale, connexion sous-régional – notamment entre les trois pays d’Indochine et connexion régional et internationale dans le cadre de l’ASEAN et d’autres mécanismes de coopération.

Au Laos, le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith a conféré l'Ordre national de l'Or au leader du PCV, en reconnaissance de ses contributions à la promotion des liens des deux nations.

Un autre moment fort était l'inauguration du Parc de l'Amitié Laos-Vietnam à Vientiane, un ouvrage symbolique destiné à promouvoir la coopération culturelle et à sensibiliser les jeunes générations à l’histoire commune.

La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm a contribué à affirmer le haut consensus des dirigeants et à renforcer les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération globale et de lien stratégique entre les deux pays.

