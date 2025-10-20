Phan Van Giang reçoit le chef d’état-major général des Forces armées de la Biélorussie

Le général Phan Van Giang, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a reçu le 20 octobre à Hanoï, le général de division Pavel Muraveiko, chef d’état-major général des Forces armées et premier vice-ministre de la Défense de la Biélorussie, en visite officielle au Vietnam.

Photo : QDND/CVN

Le général Phan Van Giang s’est félicité du développement positif des relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique Vietnam - Biélorussie, notamment dans le domaine de la défense. Il a souligné que la coopération bilatérale en la matière avait été mise en œuvre efficacement, en conformité avec les accords et traités conclus entre les deux pays.

En signe de gratitude, le ministère vietnamien de la Défense a érigé le Monument de solidarité et d'amitié Vietnam-Union soviétique, en hommage aux experts militaires soviétiques, dont ceux de Biélorussie, dans l'enceinte du Musée d'histoire militaire du Vietnam.

Le général Phan Van Giang a remercié le ministère biélorusse de la Défense pour sa participation à la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam. Il a souhaité que les deux parties poursuivent la mise en œuvre efficace des accords signés, en particulier dans les échanges de délégations et la coopération entre les armes et forces.

Pour sa part, le général de division Pavel Muraveiko a remercié pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation et estimé que la coopération entre les deux pays en matière de défense disposait encore d’un grand potentiel. Il a affirmé la volonté du Biélorussie de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la médecine militaire et la recherche scientifique.

VNA/CVN