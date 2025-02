Un responsable australien apprécie le partenariat stratégique global avec le Vietnam

Le responsable australien a estimé le développement du partenariat stratégique global entre les deux pays ainsi que les contributions de la communauté vietnamienne en Australie. Il a proposé que les deux parties continuent de coopérer étroitement pour promouvoir les échanges entre les deux peuples et le tourisme.

Il s'est réjoui de l'augmentation rapide du nombre de touristes australiens au Vietnam et du nombre de touristes vietnamiens en Australie. Il a hautement apprécié le fait que le Vietnam continuait d'être parmi les pays comptant le plus d'étudiants en Australie.

L'ambassadeur Pham Hùng Tâm a informé le ministre adjoint Julian Hill des nouveaux développements dans la coopération bilatérale depuis que les deux pays ont élevé leur relation au niveau de partenariat stratégique global lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars 2024. Les deux pays ont multiplié les échanges de délégations, les dialogues, signé et mis en œuvre efficacement de nombreux accords de coopération dans les domaines tels que l’éducation, la science et la technologie. Le chiffre d’affaires commercial augmente dans un sens positif et devient de plus en plus équilibré.

Il a également discuté avec le responsable australien de la situation de la communauté vietnamienne en Australie, demandant à la partie australienne de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse y vivre et étudier.

Il a également proposé d'accroître l'enseignement du vietnamien dans des lycées ainsi que d'accélérer le processus d'examen des visas pour les étudiants vietnamiens.

VNA/CVN