Le Vietnam et l’Allemagne veulent approfondir leur partenariat stratégique

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, s’est entretenu au téléphone, lundi 2 juin, avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, afin de discuter des mesures visant à approfondir le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne.

Bùi Thanh Son a félicité Johann Wadephul pour sa nomination au poste de ministre allemand des Affaires étrangères, appréciant hautement le rôle et l’influence importants de l’Allemagne au sein de l’Union européenne et sur la scène internationale. Il a réaffirmé que l’Allemagne demeure l’un des principaux partenaires du Vietnam en Europe.

Il s’est réjoui des récentes évolutions positives des relations bilatérales et a proposé des orientations majeures pour renforcer le partenariat dans les domaines : politique et diplomatie, commerce et investissement, science et technologie, éducation et formation, développement durable et échanges populaires.

Pour sa part, Johann Wadephul a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et s’est déclaré satisfait des progrès de la coopération bilatérale. Il a affirmé que l’Allemagne se réjouit de développer son amitié et sa coopération multiforme avec le Vietnam.

Le gouvernement et les entreprises allemands sont prêts à collaborer dans les secteurs prioritaires du Vietnam, notamment la transition énergétique, a indiqué le ministre allemand des Affaires étrangères.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer leurs relations bilatérales dans un avenir proche. Elles ont convenu de renforcer l’accès mutuel aux marchés, d’accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et de faire de la coopération scientifique et technologique un nouveau pilier du partenariat stratégique bilatéral. Les domaines prioritaires comprennent les énergies propres, les nanotechnologies, les technologies quantiques, les semi-conducteurs et la transformation numérique.

Elles se sont également engagées à renforcer la collaboration dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle.

Les deux parties ont convenu de coordonner étroitement les activités concrètes marquant le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025 et de préparer activement des visites et des échanges de haut niveau.

Sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé leur soutien au règlement des conflits et des différends par des moyens pacifiques et le dialogue, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son a invité le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, à se rendre au Vietnam. Le ministre allemand des Affaires étrangères a accepté cette invitation avec plaisir.

